مشجع بلباو يدخل «التوب 10» لـ «دي بي ورلد» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج الإسباني جون رام بلقب بطولة أسيونا الإسبانية المفتوحة في مدريد، ليدخل قائمة المراكز العشرة الأولى في ترتيب جولة دي بي ورلد الأسبوعي الصادر هذا الأسبوع، في طريقه نحو التأهل إلى بطولة جولة دي بي ورلد الختامية للموسم التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في دبي بالفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.

وتألق الإسباني في بلاده وتحديداً في العاصمة الإسبانية مدريد، ونجح صاحب الأصول الباسيكية والمشجع الوفي لفريق أتلتيك بلباو، في حصد اللقب بعدما حقق 62 ضربة بواقع 10 ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة، لينهي المنافسات بمجموع رائع بلغ 25 ضربة على مدار الجولات الأربع.

وكسب رام 460 نقطة بفضل هذا اللقب، ليرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 1.703 نقاط، ويتقدم 8 مراكز ويصبح في المركز العاشر في ترتيب جولة دي بي ورلد.

واستفاد الفرنسي ماثيو بافون من الحصول على وصافة البطولة في مدريد، ليكسب 305 نقاط رفع بها إجمالي رصيده إلى 1.039 نقطة، وتقدم 22 خطوة ليصبح بالمركز 32 ويعزز فرصته بالتأهل إلى البطولة الختامية في دبي.

4 بطولات

وتبقت أربع بطولات قبل النهائي الكبير في دبي، وهي بطولة الأندلس ماسترز، بطولة مايوركا المفتوحة، بطولة البرتغال ماسترز وبطولة نيد بانك الجنوب أفريقية، ويتأهل اللاعبون أصحاب المراكز الـ 50 الأولى على مدار نتائج الموسم الحالي إلى بطولة جولة دي بي ورلد، الختامية للموسم بدبي.

وتشهد روزنامة جولة دي بي ورلد للغولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات وهي بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وبطولة جولة دي بي وورلد، وبطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للغولف.

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