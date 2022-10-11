هجن العاصفة تسجل ظهورا قويا في "تحديات الكبار " بالمرموم

المصدر: وام

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سجلت هجن العاصفة ظهورا قويا بميدان المرموم خلال مشاركتها في تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت أمس على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

واستطاعت (الشاهينية) لهجن العاصفة ان تظفر بقمة الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات تحت قيادة غياث الهلالي بزمن وقدره 9:32:2 دقيقة، فيما نجح (شاهين) بشعار هجن العاصفة في وضع بصمته على صدارة الثنايا الجعدان المحليات في ثاني الأشواط بتوقيت بلغ 9:48:2 دقيقة، في حين أكملت (الشاهينية) ثلاثية هجن العاصفة بحصولها على المركز الأول في ثالث الأشواط للثنايا البكار المهجنات بقيادة غياث الهلالي مسجلة توقيتاً وقدره 9:39:5 دقيقة.

وتواجدت هجن زعبيل في الصدارة من خلال الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات وذلك بواسطة (شاهين) الذي قاده بتميز كبير راشد محمد مروشد ليحقق المركز الأول في زمن بلغ 9:41:6 دقيقة، فيما كان التوقيت الأفضل في جميع الاشواط من نصيب هجن زعبيل حيث قاد راشد محمد مروشد (الشاهينية) إلى صدارة الشوط الرابع عشر للثنايا البكار بزمن وقدره 9:30:0 دقيقة.

كما واصل شعار هجن العاصفة تألقه في تحديات المرموم وقدم فصلاً جديداً من الإبداع من خلال مشاركته صباح اليوم الثلاثاء في سباقات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ والتي أقيمت من خلال أربعة عشر شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

وقاد غياث الهلالي (الشاهينية) لهجن العاصفة إلى تحقيق ناموس الشوط الأول للحول المحليات مسجلة زمناً وقدره 9:24:3 دقيقة كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، بينما دون (شاهين) بقيادة غياث الهلالي النقطة الثانية لهجن العاصفة من خلال فوزه بصدارة الزمول المحليات وذلك في توقيت وقدره 9:53:0 دقيقة.

وأهدت (الشاهينية) هجن العاصفة النقطة الثالثة توالياً بحصولها على المركز الأول في تحدي الحول المهجنات وذلك بزمن بلغ 9:37:0 دقيقة، وأكمل (شاهين) رباعية هجن العاصفة عندما قاده غياث الهلالي لصدارة الزمول المهجنات في توقيت بلغ 10:00:5 دقيقة.

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