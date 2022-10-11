شرطة دبي تحرز لقب "تحدي المرموم" للدراجات الهوائية النسائية

المصدر: وام

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فاز فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية النسائية بلقب النسخة الثانية من سباق "تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات"، أول سباق دراجات هوائية مخصص للسيدات، بتنظيم مشترك بين "فيت جروب مي" بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتحت رعاية موانئ دبي العالمية، واستضافت منافساته محمية المرموم الصحراوية.

وأحرز فريق شرطة دبي المركز الأول في فئة الفرق لمسافة 70 كيلومترًا بعد إنهاء عضوات الفريق السباق في زمن قدره 01:45:48 ساعة، تلاه فريق الشعفار جميرا في المركز الثاني بزمن 02:01:30 ساعة، وحل فريق الكويت في المركز الثالث بفارق 4 ثوان عن المركز الثاني حيث أنهت عضوات الفريق السباق في زمن 02:01:34 ساعة.

وفي فئة الفرق لمسافة 40 كيلومترًا فاز فريق آيرريكس بالمركز الأول بعد إنهاء السباق في زمن قدره 01:11:52 ساعة، تلاه فريق سايكل زون في المركز الثاني بزمن 01:12:15 ساعة، وحل فريق نادي تشاس سبورتس آند فيتنس في المركز الثالث بزمن 01:14:07 ساعة.

وفي فئة الفردي للمواطنات 70 كيلومترًا فازت مريم العوضي بالمركز الأول بزمن 02:01:27.980 ساعة، تلتها موزة الغافلي في المركز الثاني بزمن 02:01:28 ساعة، وحلت غاية المحرزي في المركز الثالث بزمن 02:01:29.295 ساعة.

وفي فئة الفردي للمواطنات لمسافة 40 كيلومترًا من عمر 18-30 سنة فازت هدى النعيمي بالمركز الأول بزمن 01:18:23 ساعة، تلتها مريم الشامسي في المركز الثاني بزمن 01:19:53 ساعة، وحلت فاطمة مسعود في المركز الثالث بزمن 01:20:21 ساعة.

وفي فئة الفردي للمواطنات لمسافة 40 كيلومترًا من عمر 31 سنة فما فوق فازت هالة محمد بالمركز الأول بزمن 01:11:50 ساعة، تلتها نادية علي في المركز الثاني بزمن 01:14:06 ساعة، وحلت علياء العتيبي في المركز الثالث بزمن 01:14:56 ساعة.

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