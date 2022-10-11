الفجيرة تستضيف كونغرس «دولي الرياضات البحرية» 16 أكتوبر

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يستضيف نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية (UIM)، في دورته الخامسة والتسعين، في الفترة من 16 إلى 23 من أكتوبر الجاري، ويأتي الاجتماع، تزامناً مع الاحتفال بمئوية الاتحاد الدولي، في حدث تنظيمي عالمي، بحضور ممثلين عن 65 دولة من الاتحادات والهيئات الرياضية المحلية لبلدانهم.

وكشف أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، خلال مؤتمر صحافي، عقد بفندق نوفوتيل، مقر إقامة الكونغرس، تفاصيل الحدث، معرباً عن سعادته لاستضافة الفجيرة للمرة الثانية، الحدث العالمي، وهذه النخبة من المسؤولين الدوليين في الرياضات البحرية، حيث تعتبر واحدة من أهم الجمعيات العمومية على مر التاريخ، والتي يحتفل فيها الاتحاد الدولي بمرور 100 عام على إنشائه، مشيراً إلى أن برنامجاً حافلاً من الأنشطة المتنوعة، سيصاحب اجتماعات عمومية الاتحاد الدولي، بجانب عدد من البرامج الترفيهية لضيوف الدولة، تتمثل بجولة سياحية على المعالم البارزة في الفجيرة وإمارات الدولة، مؤكداً اكتمال كافة التحضيرات، لإخراج الحدث في أبهى صورة.

لوائح وقوانين

وتابع: سوف يكون هنالك تغيرات كبيرة على اللوائح والقوانين المنظمة للرياضات البحرية، وفى ذات السياق، سوف يقوم اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بترشيح أكبر عدد من الكوادر الرياضية الوطنية، لشغل مقاعد ومناصب داخل لجان الاتحاد الدولي للرياضات البحرية في الانتخابات المقبلة، في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها الرياضات البحرية على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن الإمارات تملك 4 مقاعد لعضوية لجان الاتحاد والمكتب التنفيذي، وتطمح للمزيد من الوجود الإماراتي والعربي، لا سيما مع انضمام السعودية والبحرين والمغرب وقطر.

5 لجان

وكشف إبراهيم نية اتحاد الإمارات الترشح لخمس من لجان الاتحاد الدولي في لجنة الفورمولا، واللجنة الفنية، ولجنة البيئة البحرية، ولجنة الموتو سيرف، على أن يتنوع الترشيح من رئيس لجنة وعضو، كما أكد نيته إعادة ترشحه لرئاسة لجنة برنامج تطوير الناشئين، التابع للاتحاد الدولي، للمرة الثانية على التوالي. وفي ختام المؤتمر، تقدم أحمد إبراهيم بجزيل الشكر والامتنان، لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على دعمه ورعايته للحدث، وكذلك تقدم بالشكر إلى الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس النادي، على متابعته الدائمة، وحرصه الشديد على إنجاح الجمعية العمومية في الفجيرة.

بدوره، أكد سيد عبد الودود مدير إدارة المبيعات بفندق نوفتيل، ومسؤول اجتماعات الكونغرس البحري، جاهزية قاعات وغرف الفندق لاستقبال الحدث الكبير، لافتاً إلى أن الفندق سيقوم بتسخير كل إمكاناته لأجل إنجاح الحدث.

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