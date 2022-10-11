ختام دورة صقل حكام الكاراتيه

المصدر: (دبي- البيان)

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اختتمت في نادي الشارقة الرياضي، دورة صقل الحكام الدوليين والمصنفين لدى اتحاد الإمارات للكاراتيه، التي أقيمت بتوجيهات اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وبحضور المهندس حميد شامس، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، والدكتور عبد الله البادي، الأمين العام المساعد للاتحاد، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى التحكيم، استعداداً للموسم الجديد 2022 - 2023.

وشارك في الدورة، 65 حكماً دولياً ومصنفاً، وعلى مدار يومين، حيث قامت لجنة الحكام، برئاسة الحكم الدولي جابر الزعابي، بتقديم العديد من المحاضرات النظرية والعملية لقانون التحكيم الدولي، فيما قدم الخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد، محاضرة عن أهم النقاط الفنية التي تخص الحكام، في لائحة البطولات للموسم الجديد.

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