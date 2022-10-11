ختام دور الـ 16 في «عربية السلة» بالكويت اليوم

المصدر: الكويت ـ أحمد عبداللطيف

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تقام اليوم 4 مواجهات في دور الـ 16 لبطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة للرجال، التي يستضيفها نادي الكويت الكويتي على صالة الاتحاد الكويتي لكرة السلة بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات بضاحية صباح السالم وتختتم 15 أكتوبر الجاري.

ويلعب الجهراء ثالث ممثلي «السلة الكويتية» مع نظيره البشائر العماني، ويلعب الأهلي المصري حامل اللقب مع أهلي حلب السوري ويعقبه مواجهة متكافئة تجمع بين الرياضي اللبناني وأهلي بنغازي الليبي، فيما يصطدم بيروت اللبناني بنظيره السد القطري على أن تقام مساء غدٍ مواجهات الدور ربع النهائي للبطولة وتختتم المنافسات يوم السبت المقبل بالمباراة النهائية، وتقام جميع مباريات الأدوار الإقصائية على صالة اتحاد كرة السلة.

فيما يبدو أن الأهلي المصري في طريقه لتجاوز عقبة أهلي حلب السوري، والمضي قدماً نحو الدور ربع النهائي، نتيجة ثبات الذي قدمه في الأدوار التمهيدية، والنتائج الكبيرة التي سجلها في أغلب مبارياته بقيادة مدربه الإسباني أوغستي بوش، ولن يكون البشائر العماني صيداً سهلاً لفريق الجهراء ويتوقع أن يتسبب ممثل «السلة العمانية» بمتاعب كبيرة لفريق المدرب اللبناني أحمد الفران، ولا تبدو المهمة سهلة لممثلي «السلة اللبنانية» الرياضي وبيروت، حيث ينتظرهما أهلي بنغازي والسد تواليا، ويتوقع أن تشهد المواجهتان منافسة حامية بين الفرق الأربعة حتى الدقائق الأخيرة، وإذا ما كتب لهما الفوز معاً فإن قمة لبنانية من العيار الثقيل ستشهدها بطولة الأندية العربية في الدور ربع النهائي غداً.

سعادة

و أبدى أحمد الفران مدرب فريق الجهراء اللبناني سعادته بالتواجد في «عرس كرة السلة» الكبير، وقال: مشاركتنا في البطولة شرف كبير، وهناك العديد من لاعبي الفريق يشاركون في البطولة للمرة الأولى، ونسعى لتحقيق أفضل النتائج، ونأمل أن نكون «الحصان الأسود» في البطولة، وعند حسن ظن جماهير الجهراء وعشاق كرة السلة في الكويت، لافتاً إلى أن الجهراء استعد في القاهرة، وتأثر سلباً بعدد من الإصابات، وتأخر وصول المحترفين، وأضاف قائلاً: يصعب التكهن بهوية البطل وإن كان الثلاثي المكون من الأهلي المصري والاتحاد السكندري والكويت هما الأقرب للوصول إلى المباراة النهائية.

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