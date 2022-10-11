«دبي القابضة سكاي رن» 12 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة، عن عودة سباق «دبي القابضة سكاي رن» المُرتقب، سباق جري الدرج الرسمي الوحيد في دبي. وتقام الدورة الـ 17 من السباق في 12 نوفمبر المقبل ، بالشراكة مع «الاتحاد الدولي للجري العمودي»، و«مجلس دبي الرياضي»، و«مؤسسة الجليلة»، بالإضافة إلى «جميرا أبراج الإمارات».

ويتطلب سباق «دبي القابضة سكاي رن»، صعود 52 طابقاً، أي ما يعادل 1334 درجة سلم، وصولاً إلى قمة مبنى برج المكاتب في جميرا أبراج الإمارات، وهو مفتوح للعدّائين المحترفين، والمهتمين باللياقة البدنية والهواة، على حد سواء، من دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم، للمشاركة في منافسة شيّقة لهدف خيري. وسيعود ريع السباق بالكامل، لصالح «مجلس الأمل» التابع لمؤسسة الجليلة، الجهة الخيرية الرسمية المستفيدة من مبادرات دبي القابضة المتعددة للياقة البدنية.

ومن المتوقّع أن ينضم السباق 250 متسابقاً، من بينهم 20 إلى 30 رياضياً محترفاً، ضمن ثلاث فئات، هي: عدّائي النخبة، والمشاركة المفتوحة، والفرق.

التزام

وقالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة: «نشعر بالسعادة الغامرة لعودة سباق «دبي القابضة سكاي رن» المرتقب، ويأتي تأكيداً على التزامنا بتعزيز مكانة دبي، واحدةً من أكثر المدن حيويةً، وصحةً وسعادةً في العالم، ويشكّل السباق عنصراً رئيساً في برنامج دبي القابضة المؤسسي لتعزيز اللياقة البدنية، المستمِر في تشجيع الموظفين وأفراد المجتمع على اتباع نظام حياة صحي، مع الحفاظ على اللياقة البدنية، منذ إطلاقه عام 2007».

من ناحيته، قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «إن الرياضة مع العمل الخيري، تشكّلان معاً قاعدة صلبة للارتقاء بمستوى الوعي الصحي، وجمع التبرعات للقضايا والمبادرات المهمة. وإنه لمن دواعي سرورنا، أن نكون من جديد، الشريك الخيري والجهة المستفيدة من السباق».

وأضاف العلماء: «افتتحت مؤسسة الجليلة العام الماضي، مجلس الأمل، وهو مركز مجتمعي للسرطان، يُعد الأول من نوعه في دولة الإمارات، وهو وجهة للسيدات المصابات بالسرطان والمتعافيات منه. وتُقدّم جميع الخدمات والأنشطة مجاناً، بهدف إلهام ورعاية ودعم النساء، أثناء خوضهن رحلة العلاج من المرض والتعافي منه».

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