الشارقة بطل «سوبر اليد» من بوابة شباب الأهلي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أهدى علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، الفوز بكأس السوبر الإماراتي لكرة اليد، وجميع إنجازات كرة اليد وفرق النادي، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً للدور الكبير والدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه للنادي ولاعبيه. وأثنى رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، على أداء الفريق، مؤكداً أن النجاحات التي يحققها النادي، جاءت بتكاتف جهود فريق العمل في جميع الإدارات، وبغرس شخصية البطل في اللاعبين، مع توفير كافة متطلبات الفرق الرياضية، لتحقيق الألقاب التي تسجل باسم الإمارة الباسمة ونادي الشارقة، كما أهدى المدفع، الكأس إلى جمهور «الملك» الأوفياء، ومنتسبي النادي.

وبهذا الإنجاز، افتتح الشارقة الموسم الجديد، الذي يشمل 7 مسابقات متنوعة، بأولى الألقاب، وهي كأس السوبر، ليتأهل لمواجهة النجمة البحريني على كأس «السوبر الإماراتي البحريني»، 29 الجاري، بالعاصمة البحرينية المنامة.

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وأعرب محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، عن سعادته بهذا الإنجاز، وبنجاح رجال اليد في الحفاظ على كأس السوبر للمرة الخامسة على التوالي، وبداية الموسم ببطولة تمنح الفريق والمنظومة دفعة إيجابية في باقي استحقاقات الموسم الطويل. كما أشاد الحصان بأداء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، مثنياً على روحهم العالية وإصرارهم على التتويج بالكأس، وموجهاً الشكر لمجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى الحزامي، ولمجلس إدارة نادي الشارقة، برئاسة علي سالم المدفع، على الدعم متابعتهم المتواصلة.

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بهذا الإنجاز، يصل عدد بطولات الفريق عبر مسيرته باللعبة منذ انطلاقتها 1976/1977، إلى 36 بطولة محلية، ولقب خارجي، هو السوبر الإماراتي البحريني، وهي كالآتي: 16 بطولة دوري، و4 كؤوس الإمارات، و9 مرات لكأس رئيس الدولة، ومرتين كأس نائب رئيس الدولة، و5 كؤوس للسوبر المحلي، بالإضافة إلى الحصول على ميداليتين برونزيتين للأندية أبطال الدوري.

كما حصد نادي الشارقة درع التفوق العام لكرة اليد للموسم 2021 – 2022، للمرة الـ 18 في تاريخه، منذ بدء تطبيق نظام مسابقة درع التفوق العام، في الموسم 1999-2000.

ضمت قائمة اللاعبين أصحاب الإنجاز كلاً من: منتصر مبارك، ورحمة غالب، ومحمد عبد الله، وطارق حسن، وفراس محمد، وضاحي محمد، وأحمد عبد الله، وخالد سعيد، وأحمد هلال، وإبراهيم سعيد، وسيف هلي، وهلال جهاد، وعبد الله بن عوض، وأحمد بدر، وخليفة سلطان، ومحمد إسماعيل، وحمد عبد الله، وسعود بلال، وسعيد بن خالد، والمحترفين المصري محمود فايز، والجزائري زهير نايم، والتونسي مصباح صانعي، والمدرب الجزائري سفيان حيواني، ومساعده جمعة العشر، ومدير الفريق علي المرزوقي.

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