الفجيرة تستضيف عمومية الاتحاد الدولي للرياضات البحرية

المصدر: وام

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يستضيف نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية في دورته الـ 95 برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، في الفترة من 16الى 23اكتوبر الجاري ،تزامنا مع الاحتفال بمئوية الاتحاد الدولي ، بمشاركة 65 من ممثلي الاتحادات والهيئات الرياضية من مختلف دول العالم.

وأكد أحمد ابراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أهمية استضافة الفجيرة وللمرة الثانية الحدث المهم بوجود نخبة من المسؤولين الدوليينى في قطاع الرياضات البحرية، وتعتبر هذه المناسبة تاريخية لتزامنها مع مرور 100عام على انشاء الاتحاد الدولي للرياضات البحرية ،حيث تم إعداد برنامج حافل من الأنشطة المتنوعة ستصاحب اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد إلى جانب برامج ترفيهية للوفود ، مؤكدا على اكتمال كافة التحضيرات لهذا الحدث.

و شهدت هذه السنة تغييرات كبيرة على اللوائح والقوانين المنظمة للرياضات البحرية، وسيقوم اتحاد الامارات للرياضات البحرية بترشيح عدد أكبر من الكوادر الرياضية الوطنية لشغل مناصب داخل لجان الاتحاد الدولي للرياضات البحرية في الانتخابات المقبلة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها الإمارات في مجال الرياضات البحرية.

و لفت أحمد ابراهيم إلى أن الإمارات تملك 4 مقاعد بعضوية لجان الاتحاد والمكتب التنفيذي وتطمح للمزيد من التواجد الإماراتي والعربي مع انضمام المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ، و من المقرر ترشيح أعضاء في لجنة الفورمولا واللجنة الفنية ولجنة البيئة البحرية ولجنة الموتو سيرف .

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