العويس يفوز بذهبيتين .. ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تواصل نجاحاتها بـ6 جولات متزامنة

المصدر: وام

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واصلت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تألقها في تنظيم الفعاليات الناجحة في عدة أماكن بالتزامن، وأقامت 6 بطولات في 3 قارات مختلفة في غضون 48 ساعة.

وشهد يوما 8 و9 أكتوبر الحالي جولات بكل من أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا، لتعزز رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو مكانة العاصمة أبوظبي واتحاد الإمارات للجوجيتسو كأكبر مطور للعبة في العالم.

وأصبحت إقامة هذه الجولات الـ6 في آن واحد شهادة نجاح جديدة لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وقدراتها التنظيمية، خاصة وأنها دأبت على تنظيم هذه الفعاليات المتزامنة في أكثر من مناسبة سابقة.

وفي مقدونيا الشمالية، أقيمت بطولة الدوري المحلي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو للبدلة وبدون بدلة في صالة الرياضة جين ساندانسكي.

وكان أبرز اللاعبين المحترفين من فئة الحزام الأسود البطل الإماراتي سلطان العويس، الذي حصل على الميدالية الذهبية لوزن 77 كجم للمحترفين بكل من منافسات البدلة وبدون البدلة، كما فاز الأنجولي فيكتور دوس سانتوس على الفرنسي حيدر عباس في وزن 120 كجم للحزام الأسود/المحترفين.

واتجه الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو إلى العاصمة الأردنية عمان، وتحديداً إلى صالة قصر الرياضة، لإقامة منافسات البدلة وبدون بدلة يوم 8 و9 أكتوبر.

وكانت المنافسات الأهم للحزام البني للرجال، وفاز الكويتي أحمد البصيري بالميدالية الذهبية لوزن 77 كجم بتغلبه على الأردني محمد مراد، كما فاز الأردني محمد تجقة الحاصل على الحزام البنفسجي بذهبية وزن 120 كجم.

كما أقامت الرابطة في صالة سنترو أوليمبيكو ماتيو بيليكون بالعاصمة الإيطالية روما جولة أخرى في 8 أكتوبر لنزالات البدلة وبدون البدلة.

وتوج فرانسيسكو جوناس أندرايد بالذهبية، اثر فوزه على تشافي باس في وزن 62 كجم، كما فاز علي منفردي بالذهبية لوزن 77 كجم، وأحرز بيدرو كاديت بالميدالية الذهبية بتغلبه على جاكوبو باسكيني عن فئة الحزام الأسود للرجال للبدلة لوزن 85 كجم للمحترفين. وفي فئة السيدات، فازت رافاييلا روزا بذهبية الحزام البني/الأسود للمحترفين لوزن 62 كجم.

وعلى صعيد الدول، كانت الصدارة لإيطاليا وتلتها والإمارات، وذهبت جائزة أفضل أكاديمية إلى تيم إيطاليا.

كما أقامت الرابطة بطولة الجائزة الكبرى بدون البدلة في إيطاليا، وحلت فيها الإمارات ثانية خلف إيطاليا فيما احتلت المركز الثالث، وذهبت جائزة أفضل أكاديمية لفريق القوة البرازيلي الدولي.

وفي بطولة الدوري الدولي للرابطة للبدلة بمدينة مارسيو البرازيلية، وخلال يومي 8 و9 أكتوبر، كانت المنافسة مفتوحة أمام جميع الجنسيات والأحزمة والفئات.

وبعد نزالات شديدة الحماس، فاز بطل الحزام الأسود إيفانيلدو جونيور على ماتيوس سيلفا ليحصد الذهبية لوزن 77 كجم للمحترفين وفازت ثاليتا مارسيونيلو على ديبورا روتشا وحصدت ذهبية الحزام البني-الأسود لوزن 62 كجم.

وعلى صعيد الدول، كانت الصدارة لمقدونيا وتلتها صربيا واليونان، وذهبت جائزة أفضل أكاديمية إلى جراسي بارا بلجراد.

وفي صالة البلدية كوليسيو دي موسكيرا في كولومبيا، أقيمت بطولة الدوري المحلي للرابطة يومي 8 و9 أكتوبر، وفاز الإكوادوري إنريكي جيريرو على جيرو أليخاندرو فيفيسكاس أورتيزي من تشيلي وحصل على الذهبية لوزن 62 كجم للحزام الأسود المحترفين، كما فاز البرازيلي ميران ألفيس بالذهبية لوزن 77 كجم على حساب مواطنه تياجو ماسيدو.

وفي منافسات السيدات، حصدت الأمريكية أليكسا يانيس ذهبية الحزام البني/الأسود لوزن 62 كجم بتغلبها على الكولومبية ساندرا زيمينا بيدرازا رويدا.

وعلى صعيد الدول، كانت الصدارة لكولومبيا وتلتها الإكوادور وبنما، وذهبت جائزة أفضل أكاديمية إلى إف سي جي جي.

ومن جانبه، أشاد طارق البحري مدير عام رابطة أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو بالنجاحات المتتالية ، التي تحققها بطولات الرابطة في مختلف قارات العالم بشكل متوازي، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو توفير المنصات الاحترافية المناسبة لمحبي رياضة الجوجيتسو في العالم لاستخراج طاقاتهم وتنمية وصقل مواهبهم وفقا لأعلى معايير الجودة في التنظيم الاحترافي مع ضمان تهيئتهم للمشاركة في بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام كل عام وتعتبر الحدث الأكبر والأهم سنويا على مستوى العالم.

وأضاف: "لدينا خطة استراتيجية واعدة للمستقبل سنكشف عنها في الوقت المناسب تستهدف الوصول للاعبي الجوجيتسو في كل أنحاء العالم، وتحظى تلك الاستراتيجية بمتابعة دقيقة من سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو".

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