3 مباريات برابع جولات «شباب اليد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقام في الخامسة من مساءً اليوم، 3 مباريات لحساب الجولة الرابعة بدوري شباب اليد، وتبرز للواجهة مباراة الشارقة والعين، في صراع لفك شراكة الصدارة.

ويتطلع فريق الشارقة للعودة من دار الزين بفوز يمنحه المحافظة على الصدارة، التي يتبوأها حتى الآن برصيد 9 نقاط، تمثل العلامة الكاملة، وبنفس الوقت، يتطلع شباب الزعيم لتحقيق الفوز، الذي سيمنحهم التفرد بالصدارة، لكون فريقهم يشارك الشارقة بالصدارة، وبنفس الرصيد، ويحل النصر الثالث برصيد 5 نقاط، ضيفاً على الجزيرة الرابع برصيد 4 نقاط، وبالوقت نفسه، ينشد فريق شباب الأهلي برصيد نقطتين، تحقيق الفوز الأول له بالبطولة، على حساب ضيفه فريق الوصل، صاحب النقاط الثلاث.

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