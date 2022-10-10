بإجماع أعضاء الكونجرس الآسيوي.. الإمارات تنظم بطولة آسيا للريشة الطائرة 5 سنوات

المصدر: وام

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وافق الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة بالإجماع على تنظيم الإمارات لبطولة آسيا للعبة على مدار 5 أعوام متتالية بمدينة دبي بداية من 2023، تقديراً وثقة بقدرات الإمارات التنظيمية، وتشجيعاً لاتحاد الإمارات للعبة.

وكان اجتماع الجمعية العمومية (كونجرس) الاتحاد الآسيوي، الذي يمتد انعقاده بماليزيا حتى 12 أكتوبر الجاري، وافق بحضور ممثلي 43 دولة آسيوية، على منح دبي حق تنظيم بطولة آسيا للأعوام الخمس المقبلة حتى 2027، وكذلك استضافة الاجتماع المقبل لكونجرس الاتحاد في أبريل 2023.

وعبرت نورة حسن الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، عن سعادتها بثقة الاتحاد الآسيوي في القدرات التنظيمية والكفاءات الإدارية للإمارات وقدرتها على تنظيم أهم محفل قاري في اللعبة، والذي يعد الأقوى على مستوى العالم نظراً لتميز اللعبة على مستوى القارة وتصنيفها العالمي.

وقالت الجسمي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام": كان حضورنا لاجتماع كونجرس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة تاريخيا، نظراً لأنه يمثل المشاركة الأولى لاتحاد الإمارات للعبة بعد قرار تشكيله، كما شهد إسناد تنظيم البطولة القارية للإمارات اعتباراً من العام المقبل.

وأكدت على أهمية وقيمة تنظيم البطولة في الإمارات باعتبارها ثاني أكبر بطولة على مستوى العالم في الريشة الطائرة، بعد بطولة كأس العالم.

وأشارت إلى أن وفد الإمارات في اجتماعات الكونجرس أجرى العديد من اللقاءات والاجتماعات المثمرة والإيجابية مع رئيس الاتحاد الآسيوي الإندونيسي أنطون أديتيا سوبوو، ونواب رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء الاتحادات الأهلية في القارة، ومع د. سوسن تقوي رئيسة الاتحادين البحريني والعربي للعبة.

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