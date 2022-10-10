لأول مرة.. مصري يفوز ببطولة العالم للرماية

المصدر: البيان

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أصبح اللاعب عزمي محيلبة أول مصري يفوز ببطولة العالم للرماية، بعد إحراز اللقب في بطولة كرواتيا التي انتهت منافساتها أمس.

وحجز محيلبة مقعداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، بعد الفوز المستحق غير المسبوق من قبل اتحاد الرماية المصري الذي تأسس عام 1921.

وقال اللاعب، وفقاً لموقع «الحرة» الإخباري، إن «بطولة العالم في الرماية هي أقوى البطولات التي تجرى للعبة في العالم لأنها تقام كل 4 سنوات ويشارك فيها أقوى لاعبي العالم، وتكون منافساتها بين ما يقرب من 150 لاعباً من كل البلاد».

وأضاف: «على الرغم من وجود بطولة أخرى تقام سنوياً تحت اسم كأس العالم في الرماية، فإن بطولة العالم هي الأقوى، خاصة وهي البطولة الأولى التي تؤهل مباشرة للمشاركة في الألمبياد».

وأوضح أنه تأهل للمشاركة في المباريات النهائية للبطولة من بين 8 لاعبين تأهلوا للمنافسات النهائية، وكان ترتيبه السادس بينهم، لكنه استطاع النجاح في إصابة 40 طبقاً من 40 رمية في المباراة النهائية، في حين حقق منافسه البطل الأمريكي فينسييت هانكوك 39 طبقاً من 40 رمية، ليتوج هو بلقب البطولة والمركز الأول.

يُذكر أن محيلبة حقق في مسيرته مع رياضة الرماية 11 ميدالية متنوعة، بينها ميداليتان ذهبيتان في بطولة كأس العالم.

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