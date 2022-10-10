«دراجات الإمارات» وصيف العرب

المصدر: القاهرة - محمد أبوإسماعيل

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حصد يوسف ميرزا قائد منتخب الدراجات، وزميله أحمد المنصوري، ذهبية سباق الماديسون الأولمبي في البطولة العربية للمضمار المقامة في القاهرة، ليحافظا على صدارة العرب في هذه النوعية من سباقات المضمار الأولمبية، وجاءت مصر في المركز الثاني تليها الجزائر، وبهذا الإنجاز وصل إجمالي عدد ميداليات الإمارات في البطولة إلى 29 ميدالية (10 ذهبيات و13 فضية و6 برونزيات) في المركز الثاني خلف المنتخب المصري صاحب العدد الأكبر من المشاركين، وهو أكبر عدد من الميداليات تحققه بعثة الإمارات في البطولة، حيث نالت 28 ميدالية ملونة بالنسخة الماضية من البطولة وحققت المركز الثالث بالترتيب العام.

وتفوقت دراجات الإمارات بالبطولة الحالية على الجزائر التي احتلت المركز الثاني في البطولة الماضية.

وأكد يوسف ميرزا، قائد المنتخب الوطني سعادته بالإنجاز الرائع الذي تحقق بعدد قليل من الدراجين، ما يؤكد نجاح مجلس إدارة الاتحاد في التحضير الجيد للبطولة من خلال المشاركة في البطولات الخارجية، وهو ما أهل المنتخب للتواجد بقوة في مختلف البطولات، وقال: الهدف الرئيس من المشاركة في البطولة إلى جانب المنافسة مع منتخبات عربية قوية هو جمع النقاط المؤهلة إلى البطولات العالمية والأولمبياد، كون البطولة ضمن البطولات المعتمدة رسمياً في أجندة الاتحاد الدولي، ونجحنا في حصد كل الميداليات الذهبية للسباقات الأولمبية وهي الأمونيوم، النقاط، الماديسون، الإقصاء، وذلك بتواجد مجموعة رائعة من اللاعبين.

وأشاد ميرزا، باللاعبين الشباب الصاعدين في المنتخب، أمثال عبدالله الحمادي، محمد المطيوعي، هدى حسين وغيرهم، مشيراً إلى أن هؤلاء اللاعبين سيكون لهم مستقبل كبير في اللعبة.

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