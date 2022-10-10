بوغاتشار بطل سباق إل لومبارديا

المصدر: (روما - وام)

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فاز السلوفيني الشاب تادي بوغاتشار دراج فريق الإمارات بسباق إل لومبارديا في إيطاليا للمرة الثانية على التوالي، بعد منافسة قوية مع إنريك ماس من فريق موفيستار، أقيم السباق على مسار بطول 253 كم.وقدمت تشكيلة فريق الإمارات أداء طيباً طوال السباق، وسيطروا على المجموعة المتقدمة التي تألفت من 10 دراجين،

وقال بوغاتشار: أسعدتني المشاركة من جديد في سباق إل لومبارديا، والفوز بلقبه للمرة الثانية على التوالي، وأشعر بالامتنان لجميع زملائي في الفريق، للدعم المذهل الذي قدموه لي طوال السباق.

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