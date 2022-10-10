فيدرر يبدأ حياته الجديدة من دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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اختار السويسري روجيه فيدرر، دبي لتكون وجهته السياحية الأولى بعد إعلان اعتزاله اللعب منتصف الشهر الماضي، حيث وصل أسطورة التنس العالمي قبل يومين للاستمتاع بسحر دبي كما تعود دائماً.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على «إنستغرام» مقطع فيديو لفيدرر أثناء زيارته لأحد المطاعم اليابانية الشهيرة في دبي المتخصصة في المأكولات البحرية التي تعد واحدة من أكثر الأطباق شهرة ولذة والأكثر استهلاكاً في العالم.

ويفضل «المايسترو» زيارة دبي في مثل هذا الوقت من كل عام للاستعداد للبطولات التنس أو قضاء فترات النقاهة والتأهيل من الإصابات التي لاحقته كثيراً في السنوات الأخيرة لكن زيارته هذه المرة ستكون مختلفة في إطار حياته الجديدة بعد الابتعاد عن بطولات التنس والتفرّغ لحياته الخاصة.

وتعود علاقة فيدرر بدبي إلى أكثر من 20 عاماً، عندما زارها للمرة الأولى للمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس في 2002 وهو يملك الرقم القياسي في الفوز بلقب البطولة في 8 مرات.

وخاض فيدرر آخر مبارياته في عالم الكرة الصفراء 24 سبتمبر الماضي في كأس لايفر في لندن بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية حققها خلالها 20 لقباً في بطولات «غراند سلام» وترك بصمة مميزة في تاريخ التنس.

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