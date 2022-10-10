هجن أبناء القبائل تتألق في المرموم

المصدر: دبي - البيان

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تألقت شعارات هجن أبناء القبائل خلال مشاركتها في تحديات الثنايا التي أقيمت على ميدان المرموم صباح أول من أمس على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ستة كيلومترات، وذلك ضمن سباقات المرموم.

ومنحت «جدل» مالكها مطر حمد مطر عميره الشامسي ناموس أول التحديات والذي خصص للثنايا البكار المحليات، حيث تمكنت من الظفر بالصدارة في زمن وقدره 9:25:8 دقائق.

وحققت «الذيبه» المطلوب منها ونجحت في وضع اسم مالكها هلال بطي محمد الغفلي على القمة في التحدي الرئيسي للثنايا البكار المهجنات، وذلك بوصولها لخط النهاية في توقيت بلغ 9:26:4 دقائق.

وجاء الحسم عن طريق «غازي» المملوك لـ حمد سيف محمد نعيف العامري في ثالث الأشواط للثنايا الجعدان المحليات والذي فاز بالمعركة في زمن بلغ 9:34:3 دقائق.

منافسة

كما شهد ميدان المرموم صباح أمس إقامة تحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل ضمن سباقات المرموم، وتنافست من خلالها المطايا على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

وذهبت الصدارة في الشوط الرئيسي للحول المحليات إلى شعار سعيد علي بنواس الكتبي والذي قدم «الطويله» على القمة بزمن وقدره 9:32:22 دقائق. وأهدت «بخت» مالكها سعيد راشد صالح المري الناموس في الشوط الثاني للحول المهجنات، حيث تمكنت من حسم الصراع بزمن بلغ 9:37:1 دقائق. واعتلى «غياث» المملوك لـ سيف سالم النايلي الشامسي قمة الشوط الثالث للزمول المحليات بعد وصوله لخط النهاية مسجلاً توقيتاً وقدره 9:50:6 دقائق. وكان «جيلبوت» هو البطل في الشوط الرابع للزمول المهجنات، حيث أهدى مالكه محمد حمد فطيس المري الناموس بزمن بلغ 9:39:9 دقائق.

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