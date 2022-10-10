«دي بي ورلد» راعياً رئيسياً لبطولة العالم للبادل تنس في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للبادل تنس دبي عن تسمية مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» راعياً رئيسياً لبطولة العالم للبادل تنس، البطولة الرئيسية التي ينظمها الاتحاد الدولي للبادل تنس كل سنتين، وتنطلق في دبي من 31 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر على ملعب سوق دبي الحرة للتنس.

وتقام البطولة، التي أصبح اسمها الرسمي «بطولة العالم دي بي ورلد للبادل تنس - دبي 2022»، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها اتحاد الإمارات للبادل تنس بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، ويصل مجموع جوائز هذه النسخة إلى 500 ألف يورو، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: يسرنا تسمية دي بي ورلد راعياً رسمياً رئيسياً لبطولة العالم للبادل تنس، وتتمتع «دي بي ورلد» بتاريخ حافل في دعم أضخم الفعاليات الرياضية على المستويين المحلي والدولي، ما يبرز دور هذه الرعاية في تعزيز مكانة الإمارات عاصمة عالمية للبادل تنس، وتسليط الضوء على واحدة من أسرع الرياضات نمواً على مستوى العالم.

دعم

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة دي بي ورلد: نلتزم في «دي بي ورلد» بدعم المنصات التي تواصل النهوض بمشهد الرياضة ووضعها في متناول الجميع حول العالم، ونجحت لعبة البادل تنس في حصد شعبية هائلة خلال فترة قصيرة نسبياً، حيث قطعت الإمارات أشواطاً في طريقها لتصبح حاضنة عالمية للعبة، وفي هذا الإطار يأتي اختيارنا لنكون الراعي الرئيسي لبطولة العالم للبادل تنس تأكيداً لالتزامنا بالاستثمار في تنمية اللعبة والارتقاء بها إلى مستويات جديدة.

منافسات

ويخوض منتخبنا الوطني للرجال، المكوّن من 8 لاعبين، منافسات البطولة لأول مرة على أرضه، ويسعى إلى تمثيل منطقة الخليج العربي في مواجهة قائمة من أبرز الدول الرائدة في اللعبة، بما فيها الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وتشيلي والإكوادور ومصر وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا والمكسيك وهولندا وباراغواي والبرتغال وإسبانيا وأوروغواي. وتضم المنتخبات المتأهلة لمنافسات السيدات كلاً من الأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وتشيلي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا وباراغواي والبرتغال وإسبانيا والسويد وأوروغواي والولايات المتحدة.

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