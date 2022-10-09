الشارقة «سوبر اليد» للمرة الخامسة

المصدر: دبي- فايز بجبوج - تصوير - غلام كاركر

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توج الشارقة بطلاً لكاس «السوبر» لكرة اليد للمرة الخامسة على التوالي، بفوزه على شباب الأهلي 32 / 27، صالة نادي الوصل، وتألق كل من التونسي مصباح الصانع، والمصري محمود فايت «فئة المواليد» خلال المباراة، وسجلا 11 و8 أهداف على التوالي.

وباللقب الجديد، أحكم الشارقة قبضته على لقب «السوبر»، الذي فاز به أعوام 2017 و2018 و2019، و2021، مقابل إحراز الجزيرة أول ألقاب البطولة في 2016، بينما لم تلعب المسابقة في نسخة 2020 لظروف جائحة «كورونا».

وضرب الشارقة موعداً في 29 الجاري، للمنافسة على لقب النسخة الخامسة من «السوبر الإماراتي البحريني»، الذي يجمعه مع بطل السوبر البحريني.

وتوج خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، شباب الأهلي بالميداليات الفضية، والشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.

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