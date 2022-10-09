فتح باب التسجيل في مهرجان دلما التاريخي غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل لسباق مهرجان دلما التاريخي، غداً، ويقام الحدث تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وينظمه النادي بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ويقام المهرجان من 27 الجاري حتى 3 نوفمبر المقبل بجزيرة دلما التاريخية.

ومن المقرر أن يستمر باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للنادي حتى 22 الجاري.

وتعقد اللجنة المنظمة للسباق برئاسة أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اجتماعاً مع النواخذة المشاركين في السباق عقب إغلاق باب التسجيل وتحديد عدد المشاركين، وسيتم لاحقاً إعلان المواعيد النهائية لوصول المحامل لجزيرة دلما عقب الإعلان عن الموعد الرسمي للسباق، على أن تخضع جميع المحامل المشاركة لفحص فني شامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المحددة.

جهود

وأكد ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباق، أن النادي يواصل جهوده من أجل إتمام الاستعدادات للحدث التاريخي الكبير، مشيداً بدور شركاء النادي والرعاة في إنجاح المهرجان، ووجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعاية سموه الكريمة للمهرجان والتي تضاعف من قيمة الحدث، كما وجه التحية إلى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي على المجهود الكبير الذي يبذلونه في سبيل إنجاح المهرجان والدعم الكبير الذي يقدمونه على مختلف الأصعدة.

وأكد أن الجميع داخل اللجنة المنظمة يبذل قصارى جهده من أجل إخراج هذه النسخة بالشكل الذي يليق بقيمة وحجم الحدث التراثي الوطني الكبير.

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