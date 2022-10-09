أبوظبي تستضيف كونغرس «آسيوي هوكي الجليد»

المصدر: أبوظبي - وام

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يعقد الاتحاد الآسيوي لهوكي الجليد اجتماعه الدوري لهذا العام في أبوظبي في الفترة من 21 إلى 23 الجاري بمشاركة 27 دولة، لمناقشة أجندة الموسم الرياضي الآسيوي من بطولات ومعسكرات وفعاليات رياضية أخرى، فضلاً عن مناقشة واستعراض أهم التحديات التي تواجه اللعبة، وقال هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، إن اختيار الاتحاد الآسيوي لأبوظبي لتكون المكان الأمثل لعقد الاجتماع جاء نتيجة وجود مقر المكتب الآسيوي في أبوظبي، إضافة إلى ما تتمتع به عاصمة الإمارات من بنية تحتية رياضية وسياحية مميزة تجعلها دائماً محطاً للأنظار، ومكاناً جاذباً للفعاليات والمؤتمرات والأحداث الرياضية الآسيوية والدولية.

وأضاف: الإمارات أول دولة عربية حصلت على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي لرياضة هوكي الجليد، وبالتالي فهي رائدة في اللعبة على المستوى الإقليمي والدولي، وما يعزز مكانتها لاستضافة اجتماع الاتحاد الآسيوي هو التواجد بفعالية في المحافل الدولية الرياضية سواءً في البطولات أو الاجتماعات، ومبادراتها الدائمة لتطوير اللعبة على المستويين الآسيوي والدولي.

وتابع: أن ما حققته الإمارات من إنجازات رياضية في الفترة الماضية، وآخرها إحراز كأس العالم لهوكي الجليد (المستوى الثالث) في شهر أبريل الماضي، والميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بدولة الكويت الشقيقة، يجعلها دائماً في دائرة الضوء.

عضوية

الجدير بالذكر أن الإمارات انضمت إلى عضوية الاتحاد الدولي لهوكي الجليد في مايو من العام 2001، وحصلت على العضوية الكاملة في العام 2013 كأول دولة عربية لها حق التصويت بصوتين، بعد استيفاء كل الشروط، ومنها وجود دوري محلي وصالات رياضية بمواصفات أولمبية وحكام دوليين للعبة.

ويشارك منتخب الإمارات الوطني لهوكي الجليد بشكل سنوي في بطولة كأس العالم لهوكي الجليد «المستوى الثالث»، وفي بطولة الألعاب الشتوية الآسيوية كل 4 سنوات، إضافة إلى مشاركة منتخبنا الوطني لسيدات هوكي الجليد في بطولة التحدي الآسيوي كل عام ابتداءً من 2013، وكذلك مشاركة منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عاماً في بطولة التحدي الآسيوية السنوية.

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