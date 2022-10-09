4 مباريات في دور الـ16 لـ«سلة العرب» غداً

المصدر: (الكويت - البيان)

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تنطلق غداً مباريات دور الـ16 لبطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال المقامة في الكويت، وتشهد الجولة الأولى 4 مباريات ويلعب الاتحاد السكندري مع الغرافة القطري، وكاظمة الكويتي مع وداد بوفاريك الجزائري والأهلي البحريني مع دجلة العراقي، والكويت مع الميناء اليمني، وتستكمل المباريات بعد غد بلقاءات الأهلي المصري مع أهلي حلب السوري، والرياضي اللبناني مع أهلي بنغازي الليبي، وبيروت اللبناني مع السد القطري، والجهراء الكويتي مع البشائر العُماني.

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