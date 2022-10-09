29 ميدالية ملونة حصاد الإمارات في البطولة العربية لمضمار الدراجات

المصدر: وام

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حصد قائد منتخب الدراجات يوسف ميرزا، وزميله أحمد المنصوري، الذهبية الأخيرة لبعثة منتخب الدراجات التي شاركت في البطولة العربية على مدار 5 أيام واختتمت اليوم الأحد بالفوز بذهبية سباق الماديسون الأولمبي ليحافظان على صدارة العرب وأفضل لاعبين في هذه النوعية من سباقات المضمار الأولمبية.

ووصل إجمالي عدد ميداليات الإمارات في البطولة إلى 29 ميدالية بواقع 10 ذهبيات، و13 فضية، و6 برونزيات، احتلت بها المركز الثاني خلف المنتخب المصري.

وشهد اليوم الختامي سباقات الشابات، وسباق الماديسون للرجال والشباب، وأسفر عن فوز يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري من المنتخب الوطني بالمركز الأول، ومصر بالمركز الثاني، والجزائر بالمركز الثالث، لتختتم المشاركة الإماراتية الناجحة بعدد 29 ميدالية مقارنة بـ 28 ميدالية في العام الماضي.

وعبر قائد المنتخب الوطني يوسف ميرزا، في ختام المشاركة، عن سعادته بالمشاركة في البطولة بهذا العدد القليل من الدراجين والكبير بالإنجازات، والتي تؤكد نجاح الاتحاد في التحضير الجيد للبطولة من خلال المشاركة في البطولات الخارجية، وهو ما أهل المنتخب إلى التواجد بقوة في مختلف البطولات.

وقال ميرزا : الهدف الرئيسي من المشاركة في البطولة إلى جانب المنافسة مع الدول العربية، هو جمع النقاط المؤهلة إلى البطولات العالمية وإلى الأولمبياد، كون البطولة العربية ضمن البطولات المعتمدة رسميا في أجندة الاتحاد الدولي، وبالفعل نجحنا في ذلك، بحصد كافة الميداليات الذهبية للسباقات الأولمبية وهي سباقات الأمونيوم، والنقاط، والماديسون، والإقصاء، بتواجد مجموعة رائعة من اللاعبين.



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