خسارة طلال شيلي في مونديال الجودو

المصدر: (طشقند - البيان)

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خسر طلال شيلي لاعب منتخبنا للجودو، أمام بطل اليابان تاكانوري، ضمن منافسات الدور الثاني في بطولة العالم للجودو، المقامة في مدينة طشقند، لوزن تحت 81 كلغم، بفارق النقاط، وتأثر اللاعب بإصابته في بداية المباراة، وكان طلال شيلي تخطى بطل أوكرانيا مانوكي هيفوره في الدور التمهيدي، بفوز مستحق (بالقاضية – ايبون)، وخرج أبطال الإمارات، السعودية، البحرين، مصر، والجزائر من منافسات وزن تحت 81 كلغم، باستثناء المغربي أشرف مطيع، الذي بلغ الدور الثالث، مقترباً من ميدالية ملونة.

ويلعب اليوم في الدور التمهيدي للبطولة، لاعبنا جرجوري عمران، مع بطل تركيا زجانك ميهيل، في وزن تحت 90 كلغم، بينما يلعب غداً ظافر ارام في وزن تحت 90 كلغم، مع البلغاري جورجيف بوريس.

وتصدر البطولة في يومها الرابع، منتخب اليابان، برصيد 4 ميداليات ذهبية، مقترباً من اللقب.

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