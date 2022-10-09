«الفجيرة للفنون القتالية» بطل «عربية القوس والسهم»

المصدر: تونس – البيان

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تصدر نادي الفجيرة للفنون القتالية بطولة الأندية العربية الثانية للقوس والسهم بمدينة المنستير في تونس، وحصد 13 ميدالية في بطولة الفردي (5 ذهبيات و5 فضيات وثلاث برونزيات)، حيث فاز ناصر السدراني بذهبية وفضية وبرونزية، وهنيا عبد الرحمن بأربع ميداليات ذهبية وعلياء آل علي بأربع ميداليات فضية، وشيخة السويدي ببرونزيتين، كما توج بالمركز الأول في فئة الناشئات ومثّله اللاعبات شيخة السويدي وهنيا عبد الرحمن وعلياء آل علي، فيما حقق ناصر السدراني وهنيا عبد الرحمن بطولة الزوجي المختلط.

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