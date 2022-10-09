شراكة بين «الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي» وشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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اتفق مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، في اجتماعه مع القيادة العامة لشرطة دبي، في مقر الهيئة العامة للرياضة، على عقد اتفاقية شراكة، تنص على تخصيص مقاعد دراسية لمنتسبي شرطة دبي، ضمن البرامج التي يطلقها المركز، والذي سيقوم بتقديم حلول تدريبية للكوادر الرياضية لشرطة دبي، وناقش الطرفان البنود التي من المحتمل أن تتضمنها الاتفاقية، ونوعية الدورات التي سيتم تخصيصها للكوادر الرياضية في شرطة دبي، والتي ستتم بالاستعانة بمحاضرين ومدربين من مستوى متقدم عالمياً في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة.

وأكد عبد الله محيوه رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المركز، أهمية تعزيز شراكات المركز، بما يسهم في تحقيق أهدافه بتعزيز الثقافة الرياضية لدى مختلف الكوادر، وخلق قيادات إدارية جديدة ومتمكنة، وقال: يعمل المركز على تأهيل الكوادر الرياضية في مختلف الاختصاصات، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية أو التحكيمية، ويجسد هذا التعاون، الرغبة المشتركة في دعم تأهيل الكوادر، وتوفير بيئة مناسبة، تساعد على تطوير العمل في القطاع الرياضي.

وأشار الملازم أول أحمد خلفان إداري أول قسم التأهيل الرياضي في شرطة دبي، إلى أهمية البرامج التي يطلقها المركز، خاصة وأنها معتمدة ومصدقة من الهيئة العامة للرياضة، التي تمثل المظلة الأم للعمل الرياضي في الدولة، وتابع: «تمثل البرامج المجتمعية والرياضية، ركيزة أساسية في المشاريع التي تعمل عليها شرطة دبي، ونتطلع من خلال هذا التعاون، إلى تعزيز الثقافة الرياضية لدى الكوادر المهتمة والممارسة للعمل الرياضي، والمنتسبة إلى شرطة دبي».

حضر الاجتماع كل من عبد الله محيوه رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المركز، والدكتور أحمد العامري مدير التدريب التخصصي، عضو اللجنة العلمية في المركز، وابتسام مصبح إدارية المركز، ومن القيادة العامة لشرطة دبي، كل من الملازم أول أحمد خلفان إداري أول قسم التأهيل الرياضي في شرطة دبي، ومحمد إسحاق المدير الفني في شرطة دبي، وفيصل أيوب فني قسم التأهيل الرياضي.

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