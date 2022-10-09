«سهم 170» يعانق ناموس الشراعية 43 قدماً

المصدر: دبي - البيان

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توج طاقم القارب سهم 170 لمالكه عبدالله إبراهيم عبدالله الحمادي وبقيادة النوخذة أحمد يوسف سالم الحمادي، بطلاً لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول من أمس.

وشهد السباق مشاركة كبيرة زادت عن 70 قارباً اصطفت جميعها قبالة الواجهة المائية لدانة الدنيا دبي بين جزر ديرة وجرز العالم لتبحر بسلام على مياه الخليج العربي وترسم لوحة زاهية من هناك لمسافة زادت عن 14 ميلاً بحرياً نحو خط النهاية قبالة شواطئ جميرا بالقرب من فندق برج العرب.

واستطاع طاقم (سهم 170) مواصلة تألقه هذا الموسم منتزعاً المركز الأول في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، بعدما أحسن طاقمه بقيادة النوخذة الشاب أحمد يوسف سالم الحمادي قراءة ظروف وحالة البحر ومن ثم اختيار المسار المناسب ليصل أولاً إلى خط النهاية.

وتفوق (سهم 170) في الأمتار الأخير على القارب (نزاع 70) لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي والذي احتل المركز الثاني، والقارب (الظفرة 87) لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة محمد عبدالله محمد جمعة المرزوقي الذي نال المركز الثالث.

وقام جمال زعل المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية بالإنابة مشرف السباق، بتتويج القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى وسط فرحة وسعادة النواخذة والملاك والبحارة.

وحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توجيه الشكر الجزيل إلى جميع المشاركين في السباق من نواخذة وملاك وبحارة على التعاون الكبير الذي أظهروه في الحدث مما أسهم في النجاح الكبير الذي تحقق ووصول جميع القوارب إلى خط النهاية بسلام متمنين استمرار هذه الصورة في مقبل السباقات.

وأشاد نادي دبي الدولي للرياضات بدور الشركاء الداعمين في إنجاح كل الأنشطة والفعاليات التي ينظمها في الموسم الرياضي البحري 2022-2023، مشيداً بجهود القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام التي قامت مشكورة بنقل السباق على الهواء مباشرة عبر قناة دبي الرياضية وجميع المؤسسات التي قدمت دعمها المتواصل.

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أبدى النوخذة الشاب أحمد يوسف سالم الحمادي، نوخذة القارب «سهم 170» بطل سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، سعادته الكبيرة بالفوز والتتويج في أولى جولات دبي، مؤكداً أن هذا التفوق يظل دافعاً لتحقيق المزيد في مقبل المناسبات والفعاليات.

وأشاد الحمادي بجهود نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ونجاح سباق الجولة الأولى خصوصاً في اختيار مسار السباق ومكان البداية والنهاية الأمر الذي سهل الكثير، موجهاً التهنئة لأصحاب المراكز الأولى ولجميع المشاركين لأن الجميع فائز في كرنفالات إحياء التراث وماضي الآباء والأجداد.

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