المحترفات أزمة منتخب مصر لسيدات اليد

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

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حالة من الغضب سيطرت على لاعبات مصر لكرة اليد المحترفات في الخارج، وخاصة اللاعبتين مروة عيد عبدالملك، ورحاب جمعة، كونهما الأشهر بين المحترفات المصريات، وذلك بسبب قرار الاتحاد المصري لكرة اليد باستبعاد المحترفات من الانضمام إلى منتخب مصر للسيدات، الذي تقرر تكوينه مؤخراً بعد غياب دام عشر سنوات، وذلك على عكس ما يحدث في أي منتخب في العالم على مستوى كل اللعبات، حيث تكون الاستعانة باللاعبين المحترفين هي الخيار الأول لأي جهاز فني.

وعانت لاعبات اليد في مصر طويلاً بسبب عدم وجود منتخب للسيدات، ما يفقدهن الأمل، حيث إن أكبر طموح لأي رياضي هو الانضمام لمنتخب بلده الأول، ما دفع الكثيرين إلى المطالبة بتكوين منتخب للسيدات، وبعد انتظار دام 10 أعوام كاملة، قررت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد اليد في مصر تكوين منتخب أول للسيدات، وستكون أولى مشاركاته الرسمية الدولية في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها بالسنغال هذا العام.

وعلى الرغم من حالة الفرح التي انتابت لاعبات الدوري المحلي في مصر فإن هذا الصدمة فاجأت اللاعبات المحترفات، بسبب قرار استبعادهن من المنتخب. وأصدر الاتحاد المصري لليد بياناً قال فيه إن استراتيجية الاتحاد هي تكوين منتخب سيدات يعتمد على لاعبات من صغار السن، أغلبهن من مواليد 2002 و2004، ليصبح منتخباً متجانساً من الناشئات والشابات، وإعدادهن وعمل الاحتكاك المناسب لاكتساب الخبرات، فيما علق أيمن صلاح، نجم منتخب مصر لليد السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد اليد الحالي، مؤكداً أن الأمر فني، ولا علاقة له بأي سبب آخر، ولفت إلى أنه يتم استبعاد لاعبي منتخب الرجال المحترفين دون أن يشنوا هجوماً على الاتحاد.

وعبّرت اللاعبات المحترفات عن غضبهن، عبر صفحاتهن الشخصية على مواقع التواصل، وقالت مروة عيد لاعبة فريق نيس الفرنسي، إن قرار استبعادها من منتخب مصر يحترم، لكنه لا يقلل من شأنها كلاعبة، كونها محترفة في أقوى الدوريات الأوروبية، وهو الدوري الفرنسي، وتملك العديد من الألقاب والجوائز، وهي أول لاعبة مصرية احترفت خارج مصر، مؤكدة أنها لعبت ثلاث بطولات أفريقية مع المنتخب.

وردت لاعبة نيس على تصريحات أيمن صلاح عضو مجلس الإدارة، وقالت: «لو أنت مش عارفني أنا مين أنا أحسن لاعبة في الدوري الفرنسي وهدافة الدوري وأنا مش طرف في أي مشكلة، اسأل زملاءك أو ادخل على جوجل واكتب اسمي هتلاقي جميع بياناتي وإنجازاتي في الدوري الفرنسي».

فيما قالت رحاب جمعة لاعبة نادي باليتي بيسانكون الفرنسي: إن اتحاد كرة اليد يقضي على حلمها بشرف تمثيل منتخب مصر، وكتبت على «فيسبوك»: «10 سنين من الكفاح في الخارج ما بين الدنمارك وفرنسا والجزائر، أناشد اتحاد كرة اليد بضرورة تشكيل منتخب أول للسيدات، وبمجرد الإعلان عن تشكيل المنتخب يتم استبعاد المحترفات، طب ليه؟ ولصالح مين؟».

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