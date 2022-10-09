الشكيلي: فوز طائرة الجزيرة بكأس نائب رئيس الدولة بداية الإنجازات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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رفع الجزيرة، رصيده من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، إلى 5 ألقاب بعد فوزه على شباب الأهلي 3-1 مساء أول من أمس، في المباراة النهائية التي جرت بينهما على ملعب صالة نادي الوصل، وذلك بنتائج أشواط 18-25 و25-19 و25-17 و25-17.

ووصل الجزيرة بحصوله على لقب أولى بطولات الموسم الجاري، إلى 14 لقباً طوال تاريخه في مسابقات الرجال للكرة الطائرة، وتتوزع بين 3 بطولات دوري عام، وبطولتين كأس زايد الذهبي، و4 بطولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب 5 بطولات من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

ووعد نزار الشيكلي مدرب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الجزيرة، بأن يكون تتويج أول من أمس، بداية للمزيد من الألقاب والانتصارات هذا الموسم، وتحدث عن النهائي قائلاً: «كنا جاهزين لخوض المباراة النهائية، ومع هذا خسرنا الشوط الأول، لأننا لم نستطع مواجهة الإرسال القوي لشباب الأهلي، وتداركنا الأمر في الأشواط التالية، ونجحنا في حسمها لمصلحتنا وتحقيق اللقب».

وأضاف: «عانينا قبل المباراة النهائية، من امتلاك عدد محدود من اللاعبين، ولذا لم تكن لدينا وفرة في التغييرات، واضطررنا كجهاز فني إلى تغيير مراكز اللاعبين، لنسيطر على الأداء والمباراة، خصوصاً بعدما تعاملنا بشكل جيد مع إرسال المنافس، وهو الأمر الذي أدى لخسارتنا أمام شباب الأهلي في الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، لأنه كان ينقصنا العديد من لاعبينا الحاليين».

وعن طموح الجزيرة هذا الموسم، قال الشكيلي: «في الجزيرة، المرتبة الثانية مثل الأخيرة، ومن هذا المنظور، نحن نتعامل مع كل البطولات بطموح الفوز بجميع الألقاب هذا الموسم، وسوف نتوجه ببوصلة المنافسة بعد حسم كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، إلى المنافسة على درع الدوري العام، والذي ينطلق يوم 22 أكتوبر الجاري».

من جانبه، قال الجزائري سفيان حسني لاعب الجزيرة: «التتويج باللقب شعور رائع، ومحفز لباقي البطولات، وخصوصاً إننا أمام شباب الأهلي في نهائي أول من أمس، نجحنا في تجاوز خسارتنا أمام المنافس نفسه في الدور التمهيدي، وتجاوزنا أيضاً، مخاوف خوض النهائي للمرة الأولى منذ مواسم عدة، ولكننا ركزنا بشكل جيد، وأنهينا المباراة واللقب لصالحنا، وطموحنا إكمال الموسم بالطموح والقوة نفسهما، وإضافة المزيد من الألقاب».

وتجدر الإشارة، إلى أن الجزيرة تساوى بتتويج أول من أمس، مع الوصل في عدد مرات الفوز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة برصيد 5 مرات لكل منهما، ويليهما العين وبني ياس برصيد 3 مرات لكل منهما، والشباب والأهلي ولكل منهما لقبان، ثم شباب الأهلي وعجمان بلقب واحد لكل منهما، فيما يتصدر النصر، قائمة أكثر الأندية فوزاً باللقب برصيد 8 مرات.

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