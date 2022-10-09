للمرة الثانية على التوالي.. فيرستابن يفوز بلقب فورمولا-1

المصدر: وكالات

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تٌوج سائق ريد بول الهولندي مارك فيرستابن بطلاً للعالم بشكل مثير بعد حلوله في المركز الأول في سباق جائزة اليابان الكبرى (فورمولا-1) على حلبة سوزوكا الأحد، وذلك بعد معاقبة سائق فيراري شارل لوكلير بإرجاعه مركز واحد ليحتل المركز الثالث بدلاً من الثاني.

وارتكب لوكلير مخالفة في اللفة الأخيرة عندما منع سائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو بيريس من تجاوزه بطريقة غير مشروعة، فعوقب بسبب ذلك وخسر المركز الثاني لصالح المكسيكي، ما سمح بتتويج فيرستابن بطلاً.

وكان فيرستابن يحتاج إلى الفوز بالسباق واحتلال لوكلير المركز الثالث أو أقل، وهو ما تحقق.

وتم تعليق السباق في اللفة الثالثة بسبب الأمطار الغزيرة قبل أن يُستأنف بعد توقف أكثر من ساعتين، وشهدت اللفة الأولى انسحاب سائق فيراري الآخر الإسباني كارلوس ساينس بعد انزلاق سيارته خارج الحلبة بالإضافة إلى حوادث ارتطام متفرقة أبرزها بين بطلي العالم السابقين الألماني سيباستيان فيتل والإسباني فرناندو ألونسو، ما استدعى تدخل سيارة الأمان قبل رفع العلم الأحمر وتوقف السباق في اللفة الثالثة.

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