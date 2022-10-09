8 ميداليات جديدة للإمارات في «عربية المضمار»

المصدر: القاهرة - محمد أبوإسماعيل

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حصدت دراجات الإمارات أمس 8 ميداليات جديدة في البطولة العربية للمضمار بالقاهرة، وفاز أبطالنا بثلاث ميداليات ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين جدد، وارتفع حصاد الإمارات إلى 28 ميدالية (9 ذهبيات و13 فضية و6 برونزيات)، بالمركز الثاني للترتيب العام، فيما تختتم البطولة اليوم، ويشارك يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري في سباق الماديسون الأولمبي.

ونجح يوسف ميرزا وعبدالله الحمادي في حصد ذهبية وبرونزية سباق النقاط الأولمبي، وأضاف أحمد المنصوري ويوسف ميرزا، ذهبية وفضية سباق الأمونيوم، ونجحت صفية الصايغ وزهرة حسين في إضافة ذهبية وفضية سباق المطاردة الفردية، وحققت صفية رقماً قياسياً جديداً قدره 4:4.38 دقائق لتكسر رقم زهرة حسين السابق التي حققته في دورة التضامن الإسلامي بتركيا.

وأضافت الصاعدة هدى حسين فضية جديدة في سباق المطاردة الفردية ونالت شيخه عيسى برونزية سباق النقاط، ووصل إجمالي عدد ميداليات الإمارات 28 ميدالية وهو نفس العدد الذي حققه المنتخب في النسخة الماضية من البطولة العربية بـ 44 دراجاً ودراجة.

وعبر منصور بوعصيبه رئيس الاتحاد عن سعادته بالإنجاز إضافة إلى ظهور قوي للصف الثاني ومنهم محمد المطيوعي الذي حقق رقماً جديداً وميدالية ذهبية وعبدالله الحمادي «20 عاماً» الذي حقق برونزية في أول مشاركة ببطولات المضمار.

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