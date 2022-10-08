«دراجات الإمارات».. 8 ميداليات جديدة في «عربية المضمار»

المصدر: القاهرة - محمد أبوإسماعيل

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حصدت دراجات الإمارات 8 ميداليات جديدة في البطولة العربية لدراجات المضمار رقم 11 المقامة في مضمار القاهرة الدولي، وفاز أبطالنا بثلاث ميداليات ذهبية، و3 فضيات، وبرونزيتين جدد، وارتفع حصاد الإمارات إلى 28 ميدالية، في المركز الثاني للترتيب العام بعد مصر، فيما تختتم البطولة اليوم ويشارك يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري في سباق الماديسون الأولمبي.

ونجح يوسف ميرزا وعبدالله الحمادي أمس في حصد ذهبية وبرونزية سباق النقاط الأولمبي، في أول مشاركة للحمادي، وأضاف أحمد المنصوري ويوسف ميرزا، ذهبية وفضية سباق الأمونيوم، ونجحت صفية الصايغ وزهرة حسين في إضافة ذهبية وفضية سباق المطاردة الفردية، وحققت صفية رقماً قياسياً جديداً قدره 4:4.38 دقائق لتكسر رقم زهرة حسين السابق التي حققته في دورة التضامن الإسلامي بتركيا.

وأضافت البطلة الصاعدة هدى حسين ميدالية فضية جديدة في سباق المطاردة الفردية بنات، واختتمت شيخه عيسى ميداليات اليوم الرابع من البطولة بتحقيق برونزية سباق النقاط، ليصل إجمالي عدد ميداليات بعثة الإمارات إلى 28 ميدالية (9 ذهبيات و13 فضية و6 برونزيات)، وهو نفس عدد الميداليات التي حققها المنتخب في النسخة الماضية من البطولة العربية ولكن بنصف عدد البعثة المشاركة حيث شاركت الإمارات العام الماضي في البطولة بـ 44 دراجاً ودراجة.

تطور

وعبر منصور بوعصيبه رئيس الاتحاد عن سعادته الكبيرة بما يحققه لاعبو ولاعبات المنتخب في البطولة العربية وتطور مستواهم إلى الأفضل إضافة إلى ظهور قوي للصف الثاني ومنهم محمد المطيوعي الذي حقق رقماً جديداً في البطولة وميدالية ذهبية وعبدالله الحمادي الدراج الصاعد الذي حقق برونزية سباق النقاط الأولمبي في أول مشاركة له في بطولات المضمار، وعمره لا يتخطى 20 عاماً.

وأشار بوعصيبه إلى أن تحقيق عدد الميداليات التي تحققت العام الماضي بنصف عدد المشاركين يعتبر إنجازاً كبيراً ونتيجة على تطور دراجات الإمارات في منافسات المضمار.

ميداليات الإمارات

9 ذهبيات

13 فضية

6 برونزيات

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