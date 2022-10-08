منتخبات الإمارات تتألق في «عربية الغولف» بتونس

المصدر: تونس - فائز بجبوج

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أنهى منتخب أشبال الإمارات للغولف تحت 13 سنة بمجموع 338 ضربة والمكون من اللاعبين حميد السويدي وعبدالله درويش وعبدالله سليمان بالمركز الرابع عربياً وفي ثاني مشاركة لهذه الفئة العمرية في أجندة البطولات العربية للغولف، كما حافظ منتخب سيدات الإمارات المكون من اللاعبتين علياء العمادي وحمد السويدي على المركز الثاني في اليوم الثاني للبطولة بمجموع 334 ضربة، وبالوقت نفسه حافظ منتخب الإمارات بفئة الناشئين تحت 15 سنة على المركز الثاني بمجموع 332 ضربة، بينما تراجع منتخب الإمارات بفئة الشباب تحت 18 سنة إلى المركز الرابع بمجموع 324 ضربة، وحققت لاعبة منتخبنا سارة علي المركز الثالث بمجموع 164 ضربة بمنافسات فردي الفتيات تحت 15 سنة.

اليوم الثاني

جاءت تلك النتائج بالنسبة للاعبي ولاعبات الإمارات بنهاية منافسات اليوم الثاني للبطولة العربية 21 للشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة، والثانية للأشبال تحت 13 سنة، والأولى للفتيات تحت 15 سنة، و12 للسيدات مساء أول من أمس الجمعة والمقامة منافساتها في نادي غولف سيتروس وعلى ملعبي الزيتون والغابة في مدينة الحمامات التونسية، ومن المقرر أن تكون قد اختتمت أمس السبت، وتشهد مشاركة أكثر من 90 لاعباً ولاعبة يمثلون 10 دول عربية.

منافسات الشباب

كما حافظ المنتخب التونسي بفئة الشباب تحت 18 سنة على صدارته لليوم الثاني للبطولة بمجموع 302 ضربة واحتل المنتخب المصري المركز الثاني 315 ضربة والعماني بالمركز الثالث 319 ضربة ثم الإمارات رابعاً 324 ضربة والبحرين 326 ضربة ثم تباعاً قطر وليبيا.

وعلى مستوى الفردي حل بالمركز الأول التونسي عزيز دردوري 141 ضربة والبحريني عبد الرحمن سيد 152 ضربة والثالث المصري محمد أبو العلا 155 ضربة والإماراتي راشد الجسمي خامساً 156 ضربة وزميله محمد سكيك 172 ضربة وزميلهم 172 ضربة.

فئة الناشئين

ولم تتغير مواقع منتخبات الناشئين تحت 15 سنة حيث حافظ المنتخب التونسي على الصدارة 320 ضربة والإمارات ثانياً 332 ضربة ثم مصر ثالثاً 336 ضربة والبحرين 364 ضربة ثم ليبيا والسعودية.

وفي منافسات الفردي حصد المركز الأول الكويتي سالم البكال 151 ضربة والوصيف التونسي حميد عبدالله 159 ضربة وزميله غياث رحيمي ثالثاً 161 ضربة، والإماراتي راشد النقبي رابعاً 165 ضربة وزميله عبدالله كلبت سادساً 167 ضربة والإماراتي سلطان الجسمي 179 ضربة.

في حين، حقق منتخب أشبال الإمارات تحت 13 سنة في ثاني مشاركة له بالبطولة المركز الرابع 338 ضربة بينما تصدر المنتخب العماني هذه الفئة العمرية بمجموع 151 نقطة، ثم منتخبات مصر والبحرين وعمان وليبيا والسعودية ثامناً.

وفي منافسات الفردي فاز بالمركز الأول الأردني محمد الرواشدة 247 ضربة وحل وصيفاً التونسي مهدي بن يوسف 145 ضربة وحل ثالثاً المصري علاء الدين سلامه بالرصيد نفسه والإماراتي عبدالله درويش خامساً 162 ضربة وزميله حميد السويدي 178 ضربة وزميله عبدالله سالمين 183 ضربة.

بطلات الإمارات

وحافظت بطلات الإمارات لليوم الثاني على التوالي على مركزها الثاني بمجموع 334 ضربة عقب المنتخب التونسي المتصدر بمجموع 321 ضربة والمركز الثالث لمنتخب مصر 346 ضربة ثم قطر 347 ضربة والسعودية خامساً 365 ضربة.

وفي منافسات الفردي تصدرت القطرية ناديا مير المنافسات 77 ضربة ومعها بالرصيد نفسه التونسية كنزى الغراوي والإماراتية علياء العمادي ثالثة 83 ضربة وزميلتها حمدة السويدي السادسة 87 ضربة.

الفتيات تحت 15 سنة

وفي منافسات فئة الفتيات تحت 15 سنة وبالمشاركة الأولى لهذه الفئة السنية تصدرتها فتيات تونس 323 ضربة ثم فتيات مصر 366 ضربة وفتيات السعودية بالمركز الثالث 489 ضربة.

وعلى مستوى الفردي بهذه الفئة العمرية تصدرت المصرية تالا سامح 182 ضربة والثانية التونسية ابتهال همامي بالمجموع نفسه والإماراتية سارة علي بالمركز الثالث 164 ضربة.

تبادل الدروع

على جانب آخر، أقامت الجامعة التونسية للغولف حفلاً كبيراً لرؤساء الوفود المشاركة إلى جانب اللجنة التحكيمية والفنية للبطولة على ضفاف المحيط الأطلسي، بحضور ماهي البوشماوي رئيس الجامعة التونسية والأعضاء حاتم قيقة وافريحانة البوشماوي ومروى الساسي وانتصار عبد الكريم تم خلاله تبادل الدروع، حيث قدم مسؤولو الجامعة التونسية الدروع التذكارية لرؤساء الوفود المشاركة، كما قدمت العديد من الوفود الدروع للجامعة التونسية وأعضاء مجلس إدارتها وإلى عبد العزيز الملا نائب رئيس الاتحاد العربي للغولف، وطال تبادل الدرع بتقديم هدايا قيمة قدمها خالد الشامسي لرئيس ومسؤولي الجامعة التونسية للغولف.

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