الظالعي ورانسنج يناقشان وضع اتحاد الرجبي السيريلانكي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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ناقش قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، مع روشان رانسنج وزير الرياضة وشؤون الشباب السيريلانكي، وضع الاتحاد السريلانكي للرجبي الموقوف من قبل الاتحاد الآسيوي للرجبي وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لمنح موافقات استثنائية للمنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولات القارية، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للعبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بينهما في مقر الاتحاد الآسيوي للرجبي بدبي، وتم خلاله بحث سبل التعاون بين الاتحاد الآسيوي وسيريلانكا، وتم الاتفاق على اعتبار مصلحة اللاعبين أولوية أولى، على الرغم من إيقاف الاتحاد السيريلانكي، والذي سوف يستمر إيقافه حتى يتم البت بالمخالفات التنظيمية من قبل محكمة الاستئناف بسيريلانكا، ولن يتم قبول عضويتهم بالاتحاد الآسيوي للرجبي إلا بعد صدور قرار غير قابل للنقض من الجهات القضائية بسيريلانكا.

تقارير مهمة

من جهة أخرى، شارك قيس الظالعي في اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، والذي عقد في جمهورية كمبوديا بدعوة من رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بصفته رئيساً لاتحاد قاري، حيث تم خلال الاجتماعات مناقشة التقرير المالي والإداري الإداري وتقارير اللجان المختلفة، وشهد اجتماع الجمعية العمومية توقيع اتفاقية استضافة مدينة تروجينا في منطقة نيوم بالسعودية دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029.

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