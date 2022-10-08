74 قارباً تتنافس في «الشراعية 43 قدماً» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تشهد شواطئ دبي اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع إقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي البحري الجديد 2022 - 2023.

ويشارك في التظاهرة المرتقبة 74 قارباً سترسم لوحة أولى في فاتحة جولات سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً على صفحة مياه الخليج العربي، حيث شهدت عملية التسجيل في البوابة الإلكترونية إقبالاً كبيراً قبل إغلاق باب التسجيل أمس انتهى إلى إعلان مشاركة نخبة الملاك والنواخذة والبحارة الذين يسعون اليوم لمعانقة اللقب الكبير وتحقيق مراكز القمة في الجولة الأولى.

ويبدأ السباق اليوم عند الساعة الواحدة ظهراً من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا بالقرب من المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب لمسافة تصل إلى 14 ميلاً بحرياً، وذلك مع إطلاق الإشارة البرتقالية ورفع العلم الأخضر لترفع بعدها القوارب المشاركة الأشرعة البيضاء متوجهة نحو خط النهاية.

وأكملت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية تجهيزاتها الفنية لإنجاح السباق بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دائماً مع النادي في تنظيم كل الفعاليات، حيث تقرر أن يكون موعد السباق الساعة الواحدة ظهراً حسب ظروف وحالة البحر وسرعات الرياح في ذلك الوقت حسب تقارير النشرة البحرية ومتابعة كل جديد عبر المركز الوطني للإرصاد.

ترحيب

ورحب راشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة الرياضية بجميع الملاك والنواخذة المشاركين في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، متمنياً التوفيق للجنة المنظمة ولجميع القوارب المشاركة في السباق اليوم في رسم لوحة تراثية رائعة في أجمل شواطئ الخليج العربي.

وحرص على توجيه الشكر لجميع الجهات المتعاونة مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في إنجاح الحدث المرتقب، من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم دائماً مع النادي في إنجاح الفعاليات المختلفة ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي للإعلام (قنوات دبي الرياضية) وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ومجموعة نخيل البحرية ومراسي (بي أند أو ماريناز).

وقال رئيس اللجنة الرياضية في النادي إن الجميع في النادي يحرص على تقديم أفضل جهد تنظيمي وإرضاء جميع المشاركين في السباق اليوم وجميع الفئات الأخرى التي يحتضنها النادي، مطالباً الجميع بالتعاون التام والكامل مع اللجنة المنظمة التي وضعت في أولوياتها تحقيق مبدأ الأمن والسلامة وإنجاح السباق، وهو أمر يتطلب تضافر جهود الجميع.

نقل مباشر

تواصل مؤسسة دبي للإعلام عبر قنوات دبي الرياضية اهتمامها بالفعاليات البحرية، وتقدم اليوم خدمة متميزة لجمهور الرياضات البحرية من خلال النقل المباشر لفعاليات السباق الافتتاحي من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً.

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