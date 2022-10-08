مهرجان براعم المصارعة بالشارقة اليوم

المصدر: (الشارقة - البيان)

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ينطلق في العاشرة من صباح اليوم بالصالة الرياضية بمدرسة الأنصار العالمية بالشارقة مهرجان البراعم للمصارعة للمواطنين والمقيمين تحت شعار «الكل فائز»، والذي ينظمه اتحاد المصارعة والجودو بمشاركة أكثر من 100 لاعب من براعم المصارعة من أندية أكاديمية دبي، الأنصار الشارقة، اتحاد كلباء، خورفكان والفجيرة للفنون القتالية، والتي تأتي ضمن استعدادات الاتحاد للمشاركة في دورة كلباء للألعاب الشاطئية في نوفمبر المقبل، والتي استعد لها الاتحاد بما يسهم في نجاحها.

وقد فرغت اللجنة الفنية للمهرجان من إعداد كل متطلبات النجاح للمهرجان، وتحددت الأعمار للمشاركين تحت 12 سنة، وأتمت اللجنة الفنية المشرفة على نشاط المصارعة المحلي بالاتحاد كل الترتيبات وفقاً للجدول الزمني للبطولة الأولى لتلك الفئة بهدف اكتشاف المواهب واتساع قاعدة المشاركة، بعدما سمحت بمشاركة جميع الجنسيات، وقد استعدت الأندية المشاركة بشكل جيد لإنجاح المهرجان الأول.

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