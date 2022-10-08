«مواجهة الأبطال» في الألعاب الإلكترونية 14 أكتوبر

المصدر: دبي - وام

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تنطلق يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في دبي المرحلة النهائية من دوري المحترفين للرياضات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في لعبة «مواجهة الأبطال».

وأكد سعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن المنافسات الخاصة بدوري المحترفين ومراحله النهائية، تقام بتوجيهات من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية وشركة سبورتس ميدل ايست، حيث يعمل الاتحاد على التعاون مع مختلف الجهات من أجل نشر ثقافة الألعاب الإلكترونية والترويج لها بالصورة الصحيحة.

وقال الطاهر إن اللاعبين الفائزين في المنافسات سيكون لديهم الفرصة في تمثيل المنطقة العربية في بطولة العالم M4، حيث تعد البطولة فرصة كبيرة من أجل اكتشاف المواهب الجديدة والعمل على دعمها لتكون رافداً مهماً للمنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة.

طموح

وأضاف يواصل الاتحاد عملة بقوة من خلال خطته الطموحة من أجل زيادة عدد البطولات في الدولة والمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية، بما يسهم في زيادة عدد الشراكات مع الاتحادات الأخرى من أجل تبادل الخبرات، وتسهيل إقامة الأحداث المختلفة على مدار العام، وتوجيهات مجلس الإدارة في هذا الشأن واضحة من أجل دعم المشاركين في مختلف الألعاب. وذكر أن منافسات دوري المحترفين «في لعبة مواجهة الأبطال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» شهدت مشاركة 150 فريقاً و1700 لاعب لتتأهل إلى المراحل النهائية 4 فرق للمنافسة على المشاركة في بطولة العالم.

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أشار سعيد علي الطاهر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان الاتحاد عن إقامة العديد من البطولات المحلية، بعد تواصل نجاح آخر بطولاته «النسخة الثانية من مهرجان الإمارات للرياضات الإلكترونية» والذي انطلق بمشاركة أكثر من 500 لاعب يوم 16 سبتمبر الماضي، والمستمر حتى 30 من أكتوبر الحالي.

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