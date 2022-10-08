«الأول» يظفر بكأس الوثبة ستاليونز بمضمار غلين

المصدر: (بروكسل - البيان)

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ظفر الجواد «الأول» لماركو جيانجوري، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة سارا فيرمرش، بكأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، والذي أقيم أول من أمس بمضمار والومي مونز غلين البلجيكي، تحت مظلة النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وسجل البطل زمناً وقدره 1:40:69 دقيقة، فيما حل في المركز الثاني الجواد السويدي «نيل ادامز» لاوروس ايشباخر وفي المركز الثالث «هالويشا دو بوزلس» لمارسيل ميزي.

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