ذهبيتان وبرونزية للإمارات في مضمار العرب

المصدر: القاهرة - محمد أبو إسماعيل

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حصد المنتخب الوطني للدراجات 3 ميداليات جديدة في البطولة العربية لدراجات المضمار في نسختها 11 المقامة في مصر، وتوج محمد المطيوعي وهدى حسين بذهبيتين جديدتين، في سباقي 4 كيلو مطاردة فردية، والسرعة، فيما نالت شيخة عيسى برونزية في سباق الكيرين، وبهذه النتائج وصل رصيد المنتخب إلى 20 ميدالية (6 ذهبيات،و10 فضيات، و4 برونزيات، محققاً المركز الثاني بعد منتخب مصر، ويخوض يوسف ميرزا وأحمد المنصوري اليوم سباق الأمونيوم الأولمبي، فيما يشارك المنتخب غداً في سباق الماديسون.

وأكد محمد المطيوعي سعادته بميداليته الأولى في فئة الكبار بالبطولة، بعد إعداد كبير من الموسم الماضي، مشيراً إلى نجاحه في تحقيق هدفه بالحصول على الميدالية الذهبية. شهد السباق الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ومنصور بوعصيبة رئيس الاتحاد الإماراتي.

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