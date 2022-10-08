كأس نائب رئيس الدولة للطائرة بين «الفرسان» و«فخر أبوظبي» الليلة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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يلتقي شباب الأهلي والجزيرة في السابعة من مساء اليوم، على ملعب صالة نادي الوصل في المباراة النهائية لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال.

وينتظر أن يقدم الفريقان مباراة قوية على أول ألقاب الموسم الجاري، بعدما أطاحا بفريقين كبيرين من الدور قبل النهائي، وتغلب «فرسان دبي» على العين 3 ـ 1، و«فخر أبوظبي» على النصر، حامل اللقب، النصر 3 - 2 بالدور قبل النهائي، ليضرب الفريقان موعداً في النهائي، ويسبقه لقاء العين والنصر، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسبق أن توج شباب الأهلي بلقب البطولة 5 مرات منها مرة واحدة موسم 2020 ـ 2021، بمسمى شباب الأهلي ـ فيما توج الجزيرة بالكأس 4 مرات، ويعد العين الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 8 بطولات.

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