شرطة أبوظبي تحصد 6 ميداليات ببطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: وام

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حصد فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي للجوجيتسو 6 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية على مستوى المحترفين والهواة والأساتذة في منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت في صالة مبادلة آرينا بمدينة زايد الرياضية.

وأوضح العميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية أن البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP تعد أول مشاركة دولية للفريق بالتنافس مع أبطال آسيا للجوجيتسو لافتاً إلى ان الفريق أظهر مستوى متميزاً من اللياقة العالية والاحترافية في مشاركته بالمنافسات مع رياضيين من محترفي الجوجيتسو.

وذكر أن البطولة استقطبت مشاركة عدد من المصنفين الأوائل عالمياً، خصوصاً من حملة الحزامين الأسود والبني، فضلاً عن مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات: الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة من داخل الدولة وخارجها.

وأشار إلى أهمية البطولة باعتبارها فرصة مهمة لتعزيز تصنيف اللاعبين المشاركين من القيادة العامة لشرطة أبوظبي ورفع جاهزيتهم للمشاركة في البطولات العالمية المقبلة، مثل جولات غراند سلام، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق رؤية ودعم القيادة الرشيدة في تعزيز موقع أبوظبي موطناً للجوجيتسو، ووجهة مفضلة لنخبة أبطال هذه الرياضة الراغبين في التطوّر المستمر وإثراء رصيدهم من الإنجازات المتميزة.

وتميزت البطولة بدورها المؤثر في تعزيز تصنيف اللاعبين المعتمد، وتأهيلهم لنيل جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح البطولة 1400 نقطة تصنيفية للفائزين بالمراكز الأولى.



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