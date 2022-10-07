1700 مدرب في مؤتمر ومعرض «ميفت برو» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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بدعم من مجلس دبي الرياضي افتتحت فعاليات مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للياقة والصحة البدنية في فندق جراند بلازا موفمبيك بمدينة دبي للإعلام بمشاركة واسعة من متحدثين عالميين ومشاركين من داخل وخارج الدولة.

وحضر افتتاح التجمع الرياضي الأكبر من نوعه سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين العام للمجلس، وستشهد قاعات وأروقة المعرض والمؤتمر خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري 60 جلسة ومحاضرة وورشة عمل في مختلف المجالات بمشاركة أكثر من 1700 مدرب لياقة بدنية ومختصين في قطاع اللياقة البدنية والتغذية الصحية وإنتاج المعدات الرياضية وحتى في مجال تطوير الشخصية من 34 دولة ومن مختلف القارات.

دور

وتقدم غريغ باوتشر الرئيس التنفيذي لشركة ميفت برو، ورانيا باوتشر مديرة ميفت برو بالشكر لمجلس دبي الرياضي على دعم تنظيم هذا الحدث خلال السنوات الماضية وكذلك توفير السبل لوصوله للمكانة الكبيرة التي وصلها الآن، وكذلك حضور الأمين العام ومساعد الأمين العام للمجلس لجلسات المؤتمر والتجول في أروقة المعرض الذي يعد حدثاً رياضياً وصحياً واقتصادياً مهماً يتعلق بفئات كثيرة من المجتمع ويلعب دوراً كبيراً في تزويد العاملين في مجال التدريبات البدنية واللياقة البدنية والتغذية والصحة، وغيرها من المجالات، وقد دلت أرقام النمو الكبيرة للحدث على هذه المكانة العالمية المرموقة حيث يشارك في هذه النسخة أكثر من 1700 مدرب ومختص في تدريبات اللياقة البدنية والتغذية والاستشفاء، وكذلك تنمية ذهنية الأفراد وقدراتهم على مواجهة التحديات حضروا من داخل وخارج الدولة للاستفادة من الحدث الأهم من نوعه، ومن بين المشاركين 200 من رواد العمل في مجالات اللياقة والأداء الرياضي والتغذية والتدريب، من أبرزهم جوزيه تيكسيرا نائب الرئيس وعضو مجلس المديرين في الاتحاد الدولي للياقة والصحة البدنية، توم أوتون رئيس ومؤسس مجموعة كرييت ومتحدث في تيد إكس، وبيتر تورنر، وغيرهم حيث سيقدمون خلاصة تجاربهم وخبراتهم في قطاع الصحة واللياقة وفتح أبواب جديدة للاستثمار في هذا المجال.

نموذج

وعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استمتع الحضور بمحاضرة قيّمة ألقاها بيت كوهين المختص بأنماط السلوك البشري والتنمية البشرية وتطوير الشخصية والذي حضر من بريطانيا خصيصاً للمشاركة في الحدث عبر الجلسة وكذلك جلسات أخرى وورش عمل خلال اليومين الآخرين، وحملت المحاضرة عنوان «كيف تصنع نموذجك المستقبلي»، حيث قدم فيها المحاضر العالمي أفكاراً وتجارب شخصية في كيفية مواجهة التحديات التي تضعها الحياة أمام كل فرد وصناعة نموذج ناجح قادر على صناعة مستقبله والتميز في مجال عمله، كما شرح تجربته الشخصية مع زوجته في مواجهة حالات المرض الشديد التي تعرضت لها وكيفية التغلب على المعرض وعيش حياة حافلة بالنجاح.

تأهيل

وشهد اليوم الأول للمؤتمر أنشطة وتدريبات بدنية وورش عمل عديدة حول التدريب الصحيح لبناء كل عضلة من عضلات الجسم، وكذلك أسلوب التدريب «تي آر إكس» الذي تم ابتكاره لتطوير القدرات البدنية لرجال البحرية والمهمات العسكرية الخاصة التي تتطلب قدراً كبيراً على التحمل وتكوين بنية جسدية قوية وقد أصبح الآن نمطاً شائعاً للتدريب في بعض دول العالم وسيتم تأهيل المدربين في الدولة والمشاركين في الحدث لتدريب أفراد المجتمع الراغبين في ممارسة هذا النوع من رياضات التحمل وبناء الجسم القوي لمواجهة التحديات بدون استخدام معدات.

محاضرات

يشهد اليوم وغداً المزيد من المحاضرات وورش العمل والتدريبات العملية للمختصين باللياقة البدنية والتهيئة الذهنية والتغذية الصحية، وسيكون من بين الحاضرين أيضاً إلى جانب المدربين طلبة المدارس، كما ستقدم الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي (إن ايه إس إم) وهي الأشهر في العالم شهادات معتمدة عالمياً، كما يشهد ميفت برو أول منهج رياضي باللغة العربية لمنح شهادات معتمدة عالمياً ودعم الرياضيين المحترفين العرب بما في ذلك محاضرات باللغة العربية من مدربين عرب وعالميين، وسيكون هناك جلسات خاصة برياضة المرأة.

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