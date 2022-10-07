منتخب الدراجات بطل العرب في السرعة برقم تاريخي

المصدر: القاهرة - محمد أبو إسماعيل

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حصد منتخبنا الوطني للكبار، ذهبية سباق السرعة الفرقية في اليوم الثاني لمنافسات البطولة العربية للدراجات المقامة في مضمار القاهرة الدولي، بمشاركة 8 منتخبات، ومتفوقاً على الجزائر بجدارة، وقبل ختام السباق بـ 5 دورات كاملة، ونجح المنتخب بقيادة يوسف ميرزا، واللاعبين أحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف معيوف، في الفوز بالسباق، برقم تاريخي للإمارات، وصل إلى 14 ثانية في الدورة الواحدة.

وارتفعت حصيلة الإمارات من الميداليات إلى 17 ميدالية، إذ أضاف أبطالنا 12 ميدالية جديدة في ختام اليوم الثاني، ليصبح إجمالي الحصاد 4 ذهبيات 10 فضيات و3 برونزيات. ونجح جابر المنصوري في إحراز ذهبية ثانية للإمارات في سباق الإقصاء، وحل أحمد المنصوري في المركز الثاني بالسباق الذي شهد مشاركة 10 لاعبين من 7 دول، هي الإمارات، مصر، المغرب، السعودية، عمان، الجزائر والسودان.

وشهد اليوم الثاني، إحراز 7 ميداليات فضية في منافسات السرعة الفرقية (بنات وسيدات)، وخالد معيوف وصفية الصايغ بسباق الكيرين للرجال والسيدات، فيما نالت هدى حسين فضية السباق نفسه للشابات، وشيخي عيسي فضية سباق الإقصاء، كما أحرزت بعثة المنتخب 3 ميداليات برونزية، الأولى عن طريق سيدات الماديسون زهرة حسين ومريم الزعابي، والثانية لهدى حسين بسباق الإقصاء للشابات، والثالثة لصفية الصايغ بسباق الإقصاء للسيدات. وحضر منافسات اليوم الثاني منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وياسر الدوخي الأمين العام.

وأكد منصور بوعصيبة، سعادته بالأرقام، وعدد الميداليات التي تحققت في البطولة، وأشاد بمنتخب الكبار الذي يحقق في كل بطولة إنجازات رائعة، وثمّن جهود ونتائج صفية الصايغ بطلة العرب، وشيخة عيسى، وهدى حسين وزهرة حسين ومريم الزعابي ومروة سلمان.

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