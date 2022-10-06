دوري السلة الأمريكي NBA: أتلانتا هوكس يفوز على ميلووكي باكس في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير أحمد بدوان

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فاز فريق أتلانتا هوكس على ميلووكي باكس بنتيجة 123-113 في المواجهة الأولى التي تجمع الفريقين ضمن المباريات التمهيدية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA 2022، التي أقيمت مساء اليوم الخميس في صالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي.

وتقام المباريات التمهيدية لدوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA لأول مرة في الشرق الأوسط في حدث فريد من نوعه، حيث ألهبت المباراة حماس عشاق وجمهور كرة السلة في أبوظبي وسط حضور جماهيري غفير.

ونجح فريق أتلانتا هوكس في التفوق على ميلووكي باكس بطل الموسم قبل الماضي والذي حقق البطولة لأول مرة بعد انتظار 50 عاماً، حيث أنهى أتلانتا الشوط الأول بفارق 4 نقاط وبنتيجة 71-67، بعدما فرض إيقاعه على اللقاء في الربعين الأول والثاني.

واستمر تفوق لاعبي أتلانتا في الربعين الثالث والرابع ليحقق الفريق الانتصار في المواجهة الأولى بينهما في العاصمة الإماراتية، فيما تقام المباراة الثانية بين الفريقين يوم السبت المقبل.

وشهد الحدث عروضاً فنية ورياضية استمتع بها الجمهور في صالة الاتحاد آرينا، كما كرمت الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية على هامش المباراة عدد من أساطير اللعبة أبرزهم الأسطورة شاكيل أونيل.

وقال جون كولينز نجم فريق أتلانتا هوكس:" نحن سعداء بخوض هذه التجربة لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وهنا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتفاعل الجماهيري الكبير قبل وخلال وبعد المباراة مما يؤكد على وجود جمهور كبير لدوري السلة الأمريكي NBA في الإمارات".

وأضاف في تصريحاته عقب المباراة:" بالتأكيد هي مباراة تحضيرية قبل بداية الموسم ولكنها في غاية الأهمية، والفوز بالمباراة الأولى إيجابي للفريق، ونتطلع لتقديم أداء قوي في المباراة الثانية يوم السبت".

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