تألق «التفتيش والانضباط» بسباق الجري في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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توجت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الفائزين بمسابقات الجري للرجال والسيدات، ومسابقة المشي للسيدات ضمن بطولات درع مدير قطاع شؤون القيادة، أقيم سباق الجري للرجال في جزيرة الحديريات بأبوظبي لمسافة 5 كيلو مترات، وشارك به منتسبو الإدارات والمديريات التابعة للقطاع، وفاز بالمركز الأول فريق إدارة التفتيش والانضباط يليه فريق مديرية الشؤون القانونية، ثم إدارة المعلومات الأمنية ثالثاً.

وانتزع المساعد محمد الكعبي والنقيب حمد الشامسي من فريق إدارة التفتيش والانضباط ذهبية وفضية الفردي لفئة «أقل من 40 سنة»، ونال البرونزية النقيب راشد الكعبي من مديرية الشؤون القانونية، وفي فئة النخبة «أكثر من 40 سنه» فاز الرائد خليفة الحمادي والنقيب محمد آل علي من مديرية الشؤون القانونية بالذهبية والفضية، فيما كانت برونزية من نصيب المساعد محمد الظاهري من إدارة التفتيش والانضباط.

وأقيم سباق الجري للسيدات لمسافة 3 كيلو مترات، بمشاركة 26 متسابقة وفاز بمسابقة الجري فريق مديرية الشؤون القانونية يليه فريقا إدارة الإعلام الأمني، مركز نظم المعلومات والاتصالات بالمركزين الثاني والثالث.

وكرم المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني في إدارة الإعلام الأمني، والمقدم سعيد عبدالله الرشيدي رئيس قسم المدينة الآمنة الفائزين.

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