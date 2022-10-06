افتتاح «عربية الغولف» في تونس بمشاركة الإمارات

المصدر: تونس - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتواصل اليوم في تونس منافسات البطولة العربية 21 للشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة، والثانية للأشبال تحت 13 سنة، والأولى للفتيات تحت 15 سنة، و12 للسيدات، أوقعت القرعة منتخبات الإمارات للبنين بالمجموعة الثانية وضمت منتخبي قطر وليبيا، وجاء منتخب سيدات الإمارات بمجموعة قوية ضمت قطر وتونس.

وافتتح كمال دقيش وزير الشباب والرياضة التونسية البطولة المقامة في نادي غولف سيتروس وعلى ملعبي الزيتون والغابة في مدينة الحمامات التونسية، وتستمر حتى 9 الجاري، بمشاركة أكثر من 90 لاعباً ولاعبة يمثلون 10 دول عربية.

ووجه كمال دقيش شكره للاتحاد العربي الذي يسعى لنشر اللعبة والارتقاء بلاعبيها وصولاً للعالمية في ظل تواجد نخبة من اللاعبين العرب في المحافل الدولية، وشكر الجامعة التونسية واللجنة المنظمة على الاستضافة،واكد الحرص على توفير متطلبات النجاح للرياضة والرياضين ومثمناً الانتشار والتطور التي تشهده اللعبة متمنياً التوفيق للفرق المشاركة، مشيداً بالتجمع العربي في أجواء رياضية مميزة.

مراسم

واشتملت مراسم حفل الافتتاح على دخول دخول الفرق المشاركة وكلمات الترحيبية من ماهر بوشمالي رئيس الجامعة التونسية للغولف وعبد العزيز الملا نائب رئيس الاتحاد العربي للغولف، إيناس عبد اللطيف رئيسة اللحنة التنظيمية، وحضر الافتتاح خالد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف رؤساء الوفود المشاركة وعدد من المسؤولين وأعضاء مجالس الاتحادات العربية.

جهود

ونقل عبد العزيز الملا تحيات ياسر الرميان رئيس الاتحادين السعودي والعربي للغولف مثمناً الجهود التي بذلت لتحقيق الأهداف المنشودة للعرس العربي، وأعرب عن سعادته بهذا التجمع الكبير من اللاعبين والذين يمثلون 10 دول، وقال: تواجدنا في البطولة هو استمرار للجهود التي تبذلها الاتحادات العربية الوطنية للغولف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز