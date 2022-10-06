الفجيرة تحتضن مونديال بناء الأجسام 18 نوفمبر

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للهواة والمحترفين للعبة بناء الأجسام للرجال والسيدات، استضافة الحدث الأول من نوعه، في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر المقبل، وذلك بمجمع زايد الرياضي.

وترأس الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، اجتماع اللجنة العليا المنظمة للحدث، بحضور محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، رئيس اللجنة المنظمة، وعبد العزيز بوهندي مدير الهيئة العامة للرياضة في الفجيرة، وخليل معروف مدير البطولة، وفيصل الغيص الزعابي عضو اتحاد بناء الأجسام، إلى جانب ممثلي دائرة الدفاع المدني في الفجيرة، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، والأشغال ودائرة الصحة، والهيئات والدوائر المحلية والاتحادية في الفجيرة، وعدد من المسؤولين.

واستعرض الاجتماع، الذي أقيم في فندق نوفوتيل الفجيرة، مناقشة السبل التي ترمي لتنظيم البطولة، لتظهر بشكل مميز من جميع الجوانب، بحيث تواكب النجاحات التي تحققت طوال السنوات الماضية.

مدينة عالمية

وقال الشيخ عبد الله الشرقي، إن الفجيرة أصبحت مدينة عالمية في بناء الأجسام، وإن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، يعتز بالدور المميز لبطولات بناء الأجسام التي نظمت في الفجيرة، وعززت النقلة النوعية لرياضة العضلات على المستويين المحلي والعالمي، معرباً عن ثقته بنجاح الحدث الأبرز، والذي يقام في نوفمبر المقبل.

مشاركة قياسية

بدوره، قال محمد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة: بطولة العالم للهواة والمحترفين، تختلف جذرياً عن البطولات السابقة التي نظمت في الفجيرة في السنوات الماضية، بأسلوب تنظيمها ونوعية الأبطال المشاركين، وأيضاً في ما يتعلق بالجوائز المالية، وقال نتوقع مشاركة قياسية من اللاعبين، ونتطلع من خلال العمل مع الجهات المساهمة في تنظيم البطولة، وهم شركاؤنا الاستراتيجيون، إلى إضافة نجاح جديد للنجاحات الإماراتية في الجانب الرياضي، عبر بطولة العالم للهواة والمحترفين لبناء الأجسام المقبلة، ما يتطلب التعاون بشكل أكثر تميزاً، للخروج بأفضل صورة خلال تنظيم البطولة.

وكشف خليل معروف مدير البطولة، عن أن اللجان المنبثقة عن اللجنة المنظمة، تواصل أداء مهامها للوصول للجاهزية التامة، قبل انطلاق المنافسات، متمنياً أن يستمتع الجمهور بالمستوى العالي للمنافسات.

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