نادي الشارقة وصيف العرب للقوس والسهم

المصدر: البيان

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في إنجاز جديد يسجل بإسم دولة الإمارات توج فريق نادي الشارقة للقوس والسهم بالمركز الثاني "الميدالية الفضية "في بطولة الأندية العربية الثانية للقوس والسهم والتي تستضيفها تونس.

حيث نجح أبطال الملك من الحصول على وصافة البطولة بعد أن جمعوا 7 ميداليات ملونة حيث نال الفريق في الفردي ذهبيتان وفضية وبرونزية، بالإضافة لميداليتين في الفرقي، وذلك في أول مشاركة خارجية للفريق في الموسم الجديد ضمن بطولة تعتبر من أقوى البطولات الاقليمية.

ونجح فريق الشباب تحت 18 سنة في الحصول على 5 ميداليات، حيث حصل اللاعب عمر الأنصاري على المركز الأول والميدالية الذهبية فى مجموع الدور الأول، فيما نال اللاعب حسن إبراهيم على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفى الدور الثانى حصل حسن إبراهيم على المركز الأول والميدالية الذهبية.

وفى مجموع الترتيب العام توّج اللاعب حسن إبراهيم بالمركز الثانى والميدالية الفضية وحقق رقماً شخصياً جديداً بتسجيله 603 نقطة، بينما حصل اللاعب عمر عقيل على المركز الرابع والميدالية البرونزية.

وواصل رماة الملك تميزهم فى اليوم الثانى وحصلت فئة الرجال على المركز الثانى والميدالية الفضية في فئة القوس المركب، وتتويج فريق الشباب تحت 18 سنة بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى فئة القوس الأولمبي.

وجاءت البطولة بمشاركة واسعة من اللاعبين حيث شارك 64 لاعباً ولاعبة من 16 نادياً يمثلون 8 دول عربية هي تونس، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، ليبيا، العراق، الكويت والاردن.

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