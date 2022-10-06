المنتخب الوطني يكثف استعداداته لأولمبياد الصم للبولينج

المصدر: وام

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يواصل منتخبنا الوطني استعداداته المكثفة في صالة مركز دبيّ للبولينج استعدادا للمشاركة في أولمبياد الصم للبولينج، الذي يقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري بمشاركة 148 لاعبا ولاعبة من 21 دولة.

وأعلنت اللجنة الدولية لرياضات الصمّ أن البطولة المقررة بماليزيا ستكون استكمالاً لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية للصم، التي أقيمت في مايو الماضي بمدينة "كاسياس دي سول" البرازيلية.

واختار شاكر علي مدرب منتخبنا 6 لاعبين للمشاركة في الحدث الأولمبي؛ وهم أيمن سالم المقبالي، ومطر علي الرميثي، وطارق شهاب البلوشي، وعلى حسن الجابري، وسعود محمد الشامسي وعدنان علي.

وأعرب عبدالله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم عن ثقته الكبيرة بلاعبي وجهاز المنتخب الوطني في تقديم الأداء المنتظر منهم خلال البطولة، حيث شهد المعسكر ارتفاع الروح المعنوية للاعبين والجديّة والالتزام بالبرنامج التحضيري لأعضاء المنتخب وتهيئة اللاعبين لأجواء البطولات وإعدادهم فنيا ونفسيا.

وأضاف أنّ السفر لماليزيا سيكون بعد انتهاء معسكر الإعداد مباشرة، وهو التجمّع الثاني للمنتخب، حيث كان التجمّع الأول الشهر الماضي، موضحا أن البطولة تضم 5 فعاليات (الفردي، الزوجي، الثلاثي، الخماسي وبطولة الأساتذة)، وهي نفس البطولات التي تقام محليّاً.

ويمثل أولمبياد ماليزيا المشاركة الثانية لمنتخبنا في بطولة دولية بعد أولمبياد تركيا العام الماضي، كما سيشارك الفريق في بطولة العالم بمدينة ميونخ الألمانية في أغسطس 2023.

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