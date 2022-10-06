الإمارات تشارك في اجتماعات الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة

المصدر: وام

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تشارك الإمارات في اجتماعات الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، المقررة بماليزيا من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري، وذلك للمرة الأولى بعد تشكيل مجلس إدارة جديد لاتحاد الإمارات للعبة.

يمثل وفد الإمارات في هذه الاجتماعات سعادة نورة حسن الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، ومحمد عبيد هلال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الفعاليات، ومن المقرر أن يتوجه الوفد إلى ماليزيا غدا الجمعة.

وأوضحت نورة الجسمي، أن الاجتماع يمثل المشاركة الأول لاتحاد الإمارات للعبة، في اجتماعات الاتحاد القاري، بعد قرار تشكيله من قبل الهيئة العامة للرياضة في ديسمبر الماضي، وهو الاجتماع "الحضوري" الأول للاتحاد الآسيوي بعد جائحة كوفيد- 19.

وأكدت أن مشاركة الإمارات في هذا المحفل الآسيوي يتضمن اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد وكذلك اجتماع القادة، وهي الاجتماعات التي تحظى باهتمام كبير نظرا لمكانة القارة على الخريطة العالمية للعبة.

وأضافت انه في نفس الوقت، سيكون الاجتماع هو الأخير قبل انتخابات الاتحاد الآسيوي المقررة في 2023، ما يعني حضور مكثف من قبل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لبيان خريطة العمل القاري في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى ان استراتيجية اتحاد الريشة الطائرة تقوم على ضرورة تعزيز حضورنا الدولي والقاري عبر توطيد العلاقات وفتح قنوات التواصل والتعاون المشترك مع أعضاء الاتحادات القارية والدولية.

ولفتت إلى ان الريشة الطائرة تحظى بشعبية كبيرة داخل الدولة وقاعدة ممارسة عريضة ممثلة في وجود ما يزيد عن 10 آلاف ممارس للعبة و150 حكماً من المستويين الأول والثاني، ووجود حكام إماراتيين دوليين، و4 مراكز أندية محلية، وأكثر من 40 أكاديمية مرخصة وفعالة، ما يُظهر الحضور الكبير للعبة في الإمارات ويعزز من فرص تطويرها.

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